Terminó la séptima fecha de la Liga de Primera y el fútbol chileno tiene a un sorprendente y sólido líder: Colo Colo es el exclusivo puntero tras su victoria ante Huachipato.
Los albos, sin jugar un fútbol destellante, vencieron por 2-0 a los acereros en el estadio Monumental con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino, para así volver a la cima de la tabla.
El equipo de Fernando Ortiz empieza a demostrar un estilo sólido tras siete partidos disputados, de los cuales ganó cinco y sumó dos derrotas, que lo tienen por un punto sobre el escolta Deportes Limache.
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Colo Colo es el equipo que menos goles ha recibido en la Liga de Primera
Colo Colo ha encontrado solidez defensiva y aquello le permite ser el mejor equipo del fútbol chileno luego de siete fechas, pese a un inicio complicado ante Limache en la jornada inicial.
El Cacique es el cuadro que mejor defiende en Chile y eso lo dicen los datos, puesto que apenas le han hecho cuatro goles, siendo el elenco que menos tantos ha encajado. Lo sigue Universidad de Chile con cinco y Ñublense con seis.
Fernando Ortiz tiene a Colo Colo como puntero. Foto: Felipe Zanca/Photosport
Pero eso no es todo, en los cinco partidos que ganó Colo Colo no recibió goles; mientras que solamente le convirtieron Limache y la U, los dos elencos que le pudieron ganar.
Con solidez defensiva se arma el Cacique, que pese a los cuestionamientos al plantel y a Fernando Ortiz es el exclusivo puntero de la Liga de Primera.
En síntesis
- Colo Colo lidera la liga tras vencer 2-0 a Huachipato con goles de Madrid y Aquino.
- El equipo de Fernando Ortiz suma cinco victorias y dos derrotas en siete fechas disputadas.
- El club albo es el menos batido del torneo con solo cuatro goles en contra.
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