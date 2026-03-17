Terminó la séptima fecha de la Liga de Primera y el fútbol chileno tiene a un sorprendente y sólido líder: Colo Colo es el exclusivo puntero tras su victoria ante Huachipato.

Los albos, sin jugar un fútbol destellante, vencieron por 2-0 a los acereros en el estadio Monumental con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino, para así volver a la cima de la tabla.

El equipo de Fernando Ortiz empieza a demostrar un estilo sólido tras siete partidos disputados, de los cuales ganó cinco y sumó dos derrotas, que lo tienen por un punto sobre el escolta Deportes Limache.

ver también Tabla de posiciones: Colo Colo sigue como puntero en la Liga de Primera tras ganar a Huachipato

Colo Colo es el equipo que menos goles ha recibido en la Liga de Primera

Colo Colo ha encontrado solidez defensiva y aquello le permite ser el mejor equipo del fútbol chileno luego de siete fechas, pese a un inicio complicado ante Limache en la jornada inicial.

El Cacique es el cuadro que mejor defiende en Chile y eso lo dicen los datos, puesto que apenas le han hecho cuatro goles, siendo el elenco que menos tantos ha encajado. Lo sigue Universidad de Chile con cinco y Ñublense con seis.

Fernando Ortiz tiene a Colo Colo como puntero. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Pero eso no es todo, en los cinco partidos que ganó Colo Colo no recibió goles; mientras que solamente le convirtieron Limache y la U, los dos elencos que le pudieron ganar.

Con solidez defensiva se arma el Cacique, que pese a los cuestionamientos al plantel y a Fernando Ortiz es el exclusivo puntero de la Liga de Primera.

En síntesis

Colo Colo lidera la liga tras vencer 2-0 a Huachipato con goles de Madrid y Aquino.

lidera la liga tras vencer 2-0 a Huachipato con goles de Madrid y Aquino. El equipo de Fernando Ortiz suma cinco victorias y dos derrotas en siete fechas disputadas.

suma cinco victorias y dos derrotas en siete fechas disputadas. El club albo es el menos batido del torneo con solo cuatro goles en contra.

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ver también “No arriesgó…”: Colo Colo entrega primer parte médico por lesión de Joaquín Sosa

La tabla de posiciones de la Liga de Primera