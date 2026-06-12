Deportes Recoleta aparece como uno de los equipos interesados en sumar experiencia a su plantel de cara a la lucha por un cupo en la liguilla de ascenso.

Deportes Recoleta se ubica en el octavo lugar de la Primera B y mantiene intacto su objetivo de clasificar a la liguilla por el ascenso. Con la segunda rueda en el horizonte, el club ya comenzó a evaluar posibles refuerzos para potenciar su plantel donde aparece el nombre de un ex Colo Colo.

Felipe Flores, quien militaba en San Luis de Quillota, dejó la escuadra recientemente, pese a mantener vínculo contractual con el club y se encuentra buscando nuevos rumbos.

“Me han llamado dos clubes de Primera B para conocer mi situación. Uno es de Santiago y otro de región. Ahora debo tomar la mejor decisión junto a mi familia”, señaló el delantero a AS.

Deportes Recoleta está interesado en Flores

El medio PrimeraBChile reveló que Deportes Recoleta es uno de los clubes que busca al delantero. “En el cuadro textilero aparece como opción de refuerzo el delantero Felipe Flores, quien podría mantenerse en la categoría tras su salida de San Luis”, señalaron.

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La salida de Felipe Flores de San Luis

En conversación con AS, el delantero se refirió a su salida de la escuadra. “Hace algunos meses ya tenía en mente poder firmar mi finiquito con San Luis. Desde principios de año sabía que no iba a jugar”.

“Yo tengo una excelente relación con la directiva y la hinchada del club, pero con el cuerpo técnico no había comunicación, con suerte nos saludábamos. Me decepcionó la actitud de Humberto (Suazo), sobre todo porque fuimos compañeros”.

Añadiendo: “Se pudo haber llevado de mejor forma. Nunca tuve un altercado con él, ni una pelea, menos un cruce de palabras. No había relación, y además, ir a entrenar sabiendo que no vas a jugar, es decepcionante”.

En síntesis: