Recordando la goleada en Brasil 2014, los europeos demostraron todo su poderío ante el cuadro debutante.

Alemania se estrenó en el Mundial 2026 con una goleada por 7-1 ante la selección de Curazao, por el primer partido del grupo E, en Houston, Estados Unidos.

Pese a la abultada victoria, los europeos sufrieron en los primeros minutos, ante el debutante equipo que mostró algo de garra, con un tanto que fue la ilusión de todo un país.

Algo que no alcanzó para todo el compromiso, donde Alemania pasó la aplanadora para llevarse la primera victoria con una gran diferencia de goles, mostrando sus credenciales.

Curazao se ilusionó en el 1-1, pero no le alcanzó la bencina. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Alemania mostró dudas y luego mostró que es potencia

La selección de Alemania abrió el marcador con un golazo de Feliz Nmecha, cuando el reloj marcaba los 6 minutos, con un tiro desde el inicio del área.

Si bien parecía que ya era la lápida para el inicio de una goleada, Curazao sacó la fuerza interior para ir al frente.

Fue así como a los 21 minutos, en una contra veloz, Livano Comenencia marcó el histórico primer tanto para Curazao en un Mundial con un marcador de 1-1.

Mientras todo el planeta se sorprendía, Alemania metió turno, primero con un cabezazo de Schlotterbeck y luego un penal de Kai Havertz para cerra el primer tiempo por 3-1.

Alemania demostró su poderío total ante Curazao. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

La segunda parte siguió la tónica, con tantos de Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Undav y otro de Havertz quienes cerraron la goleada por 7-1.

Con esto, Alemania lidera la zona E del Mundial 2026, a la espera del encuentro de Ecuador ante Costa de Marfil que juegan durante la tarde.

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La previa

La siempre poderosa selección de Alemania hace su gran estreno en el Mundial 2026, esta vez tendrá en frente a una de las sorpresas que tiene el torneo: la selección de Curazao.

El duelo marca el estreno del grupo E en la competencia, donde también están en la misma zona la selección de Ecuador y la selección de Costa de Marfil, quienes jugarán por la tarde.

El duelo está programado para las 13.00 horas (Chile) y dará el vamos a los partidos de esta jornada en el torneo que se juega en Canadá, Estados Unidos y México.

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