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Mundial 2026

Alemania repite la receta de Brasil ante la débil Curazao en el Mundial 2026

Recordando la goleada en Brasil 2014, los europeos demostraron todo su poderío ante el cuadro debutante.

Por Cristián Fajardo C.

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Alemania pasó la máquina ante Curazao en el Mundial.
© GettyAlemania pasó la máquina ante Curazao en el Mundial.

Alemania se estrenó en el Mundial 2026 con una goleada por 7-1 ante la selección de Curazao, por el primer partido del grupo E, en Houston, Estados Unidos.

Pese a la abultada victoria, los europeos sufrieron en los primeros minutos, ante el debutante equipo que mostró algo de garra, con un tanto que fue la ilusión de todo un país.

Algo que no alcanzó para todo el compromiso, donde Alemania pasó la aplanadora para llevarse la primera victoria con una gran diferencia de goles, mostrando sus credenciales.

Curazao se ilusionó en el 1-1, pero no le alcanzó la bencina. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Curazao se ilusionó en el 1-1, pero no le alcanzó la bencina. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Alemania mostró dudas y luego mostró que es potencia

La selección de Alemania abrió el marcador con un golazo de Feliz Nmecha, cuando el reloj marcaba los 6 minutos, con un tiro desde el inicio del área.

Si bien parecía que ya era la lápida para el inicio de una goleada, Curazao sacó la fuerza interior para ir al frente.

Fue así como a los 21 minutos, en una contra veloz, Livano Comenencia marcó el histórico primer tanto para Curazao en un Mundial con un marcador de 1-1.

Mientras todo el planeta se sorprendía, Alemania metió turno, primero con un cabezazo de Schlotterbeck y luego un penal de Kai Havertz para cerra el primer tiempo por 3-1.

Alemania demostró su poderío total ante Curazao. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

Alemania demostró su poderío total ante Curazao. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

La segunda parte siguió la tónica, con tantos de Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Undav y otro de Havertz quienes cerraron la goleada por 7-1.

Con esto, Alemania lidera la zona E del Mundial 2026, a la espera del encuentro de Ecuador ante Costa de Marfil que juegan durante la tarde.

Mira los goles:

Mira la tabla de posiciones:

La previa

La siempre poderosa selección de Alemania hace su gran estreno en el Mundial 2026, esta vez tendrá en frente a una de las sorpresas que tiene el torneo: la selección de Curazao.

El duelo marca el estreno del grupo E en la competencia, donde también están en la misma zona la selección de Ecuador y la selección de Costa de Marfil, quienes jugarán por la tarde.

El duelo está programado para las 13.00 horas (Chile) y dará el vamos a los partidos de esta jornada en el torneo que se juega en Canadá, Estados Unidos y México.

¿Dónde ver Alemania vs Curazao? Transmisión, formaciones y todo sobre el partido del Mundial 2026

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¿Dónde ver Alemania vs Curazao? Transmisión, formaciones y todo sobre el partido del Mundial 2026

Revisa el minuto a minuto:

Terminó el partido

Terminó el partido, Alemania vence por 7-1 en su estreno ante Curazao.

Minuto 89

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALEMANIA

Havertz marca el 7-1 con una deliciosa definición.

Mira el sexto de Alemania

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Minuto 69

GOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALEMANIA

Los europeos demuestran su poderío y con un juego de toques en el área de Curazao marcan el 5-1 en los pies de Brown.

Minuto 67

GOOOOOL DE CURAZAO....

Pero el árbitro lo anula por posición de adelanto.

Sigue la goleada de Alemania por 4-1 ante Curazao.

Mira el cuarto gol de Alemania

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Minuto 47

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALEMANIA

Musiala con un tiro cruzado por bajo vence al portero y marca el 4-1 ante Curazao.

¡Comienza el segundo tiempo!

Ya juegan la segunda parte, donde Alemania vence por 3-1 a Curazao.

Mira el tercer gol de Alemania

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Minuto 49

Gooooooooooooool de Alemania.

Havertz tomó el control del balón  y lanza a la derecha del portero, quien había volado al otro sector.

Alemania 3 Curazao 1

Minuto 48

Penal para Alemania, Nmecha fue bajado dentro del área.

Mira el segundo gol de Alemania

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Minuto 38

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALEMANIA

Los europeos se habían ido con todo por volver a tomar la ventaja y lo consiguieron en la única jugada que Curazao no marcó a nadie. Obra de Nico Schlotterbeck

Mira el gol de Curazao

Mientras el partido está detenido para la hidratación te mostramos el gol de Curazao:

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Minuto 21

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CURAZAO

Ya lo adelantábamos que Curazao estaba despertando  y en una tremenda contra Comenencia empata el partido. Es el primer gol de su país en un Mundial.

Alemania 1 - Curazao 1

Minuto 20

Pese a la superioridad de Alemania, que ha tenido para marcar, al menos, tres goles más, vino la reacción de Curazao que poco a poco se atreve a la contra, con un tiro que se fue desviado por poco.

Alemania 1 - Curazao 0

Mira el gol de Alemania

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Minuto 6

Primer remate al arco y es Gooooooooooooooooooooooooooooooool de Alemania.

Nmecha con un tiro desde la entrada del área, cruza el balón con una rosca y deja al portero completamente parado.

Minuto 5

Alemania salió con todo a tomar el control del partido, mientras que Curazao defiende con rapidez y trata de salir explosivamente.

¡Comenzó el partido!

Ya juegan en Houston, Alemania contra Curazao, por el grupo E del Mundial 2026, en un estadio que está repleto.

Alemania viste su clásica camiseta blanca, que en su característica imita a  la de Italia 90, mientras que Curazao viste de azul.

Himno de Curazao

Por primera vez en un Mundial suena el himno de Curazao.

Se viene el partido

Suena el himno de Alemania.

Los equipos ya están en la cancha

Salen  al estadio en Houston Alemania y Curazao, de fondo se escucha música de Eminem, mientras caminan en dirección a la mitad de la cancha para las presentaciones y los himnos.

Los equipos están listos

Terminó el trabajo en la cancha, los equipos partieron a los camarines y se alistan para volver a disputar el encuentro. Alemania y Curazao abren los fuegos de la jornada del domingo en el Mundial 2026

La camiseta de Alemania

La particular camiseta con la que entrena Alemania: ¿Te gusta?

(Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

(Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Thomas Muller presente

El histórico goleador de Alemania está presente en el estadio, esta vez como comentarista deportivo.

. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Equipos en la cancha

Los equipos ya están en la cancha en Houston, donde hacen los primeros trabajos en un estadio que cerró su techo por las fuertes lluvias.

Formación Curazao

Formación confirmada de Alemania

Visita en Alemania

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Llegan los equipos al estadio

Ya arriban ambas selecciones al estadio en Houston para preparar el estreno en el Mundial 2026.

Ojo a la tormenta

En Houston están alertas por el clima esta jornada, si bien en este momento no llueve, hay reportes de una tormenta para el segundo tiempo del compromiso entre Alemania va Curazao. En la mañana hubo mucha lluvia, por lo que están atentos en Estados Unidos.

Los árbitros

La FIFA designó al marroquí Jalal Jayed como el árbitro principal del encuentro entre Alemania vs Curazao.

Será ayudado por los asistentes Zakaria Brinsi (Marruecos) y Mostafa Akarkad (Marruecos), además el cuarto árbitro Abongile Tom (Sudáfrica).

El retorno en Alemania

Manuel Neuer regresa con 40 años a un Mundial y se aventura como titular ante Curazao.

(Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

(Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Particular camiseta

Alemania entrena en la cancha con una particular camiseta: ¿Te gusta?

(Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

(Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Todo lo que debes saber de Alemania

Acá te presentamos todo lo que debes saber de Alemania

Confederación: UEFA

ApodoDie Mannschaft (El Equipo), Die Maschine (La Máquina).

Ranking FIFA: 10°

Grupo en el Mundial: E (Curazao, Costa de Marfil, Ecuador).

Todo lo que debes saber de Curazao

Acá te presentamos a la selección de Curazao

Confederación: Concacaf.

ApodoThe Blue Family (La Familia Azul).

Ranking FIFA: 82°.

Grupo en el Mundial: E (Alemania, Ecuador y Costa de Marfil)

Posible formación Curazao

La desconocida formación de Curazao: Room en el arco; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville en la defensa; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna en los volantes; Chong y Locadia en delantera.

Posible formación de Alemania

Alemania tiene una formación tentativa: Neuer en el arco; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown en la defensa; Pavlovic, Nmecha, Wirtz en los volantes; Musiala, Sané y Havertz en la delantera.

El grupo

El estadio

El imponente estadio de Houston que espera por el primer partido de Alemania, con capacidad para 72 mil espectadores.

(Photo by Molly Darlington/Getty Images)

(Photo by Molly Darlington/Getty Images)

Bienvenidos

Comenzamos la transmisión de una nueva jornada de Mundial 2026, esta vez con la siempre poderosa selección de Alemania haciendo su estreno en el Grupo E.

Enfrente tendrá a una sorpresa en el torneo, porque será la selección de Curazao su rival, en un duelo que se disputará en Houston.

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