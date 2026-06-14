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Mundial 2026

¿Dónde ver Alemania vs Curazao? Transmisión, formaciones y todo sobre el partido del Mundial 2026

Este domingo debuta el Grupo E en la cita mundialista donde las Selecciones de Alemania y Curazao protagonizan el primer duelo.

Por Andrea Petersen

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Este domingo se inicia el Grupo E.
Este domingo se inicia el Grupo E.

La acción del Mundial 2026 continúa este domingo con el estreno del Grupo E, donde Alemania y Curazao se verán las caras en un duelo que enfrenta a dos selecciones con realidades completamente distintas.

Por un lado, el conjunto alemán llega como uno de los históricos candidatos del torneo. Con una rica tradición mundialista y múltiples títulos en sus vitrinas, los europeos buscarán comenzar su camino con una victoria que ratifique su condición de potencia.

En la vereda opuesta aparece Curazao, una de las grandes sorpresas de esta edición. La selección caribeña logró clasificar por primera vez a una Copa del Mundo y afronta el desafío más importante de su historia con la ilusión de demostrar que puede competir al más alto nivel.

¿Dónde ver Alemania vs Curazao?

El partido se disputará este domingo 14 de junio a las 13:00 horas y la transmisión estará disponible a través de DSports de DirecTV, mientras que online se podrá disfrutar en las plataformas DGO y Paramount+.

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Posibles formaciones de Alemania vs Curazao

Alemania formaría con: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown; Felix Nmecha y Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz; Kai Havertz.

Alemania llega como una de las potencias del Mundial/Getty Images)

Alemania llega como una de las potencias del Mundial/Getty Images)

Formación probable de Curazao: Room; Floranus, Gaari, Obispo, Bazoer; Fonville, Chong, Comenencia, Leandro Bacuna; Juninho Bacuna y Locadia. DT: Dick Advocaat.

Curazao debuta en los Mundiales. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Curazao debuta en los Mundiales. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Historial de los equipos

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Alemania y Curazao. Además, el encuentro tendrá un carácter histórico para la selección caribeña, que disputa por primera vez una Copa del Mundo.

Curazao consiguió su inédita clasificación tras una destacada campaña en las Eliminatorias de Concacaf, donde logró imponerse a Jamaica para sellar su boleto al Mundial 2026. Ahora, buscará seguir haciendo historia frente a una de las selecciones más poderosas y exitosas del fútbol internacional.

Alemania, por su parte, llega al Mundial 2026 con una vasta trayectoria en la máxima cita del fútbol. La selección germana disputa su 23ª Copa del Mundo y ostenta cuatro títulos mundiales en su palmarés.

Además, ha logrado instalarse en las fases finales del torneo en 20 ocasiones, consolidándose como una de las selecciones más exitosas y regulares en la historia de los Mundiales.

Curazao busca hacer historia en el Mundial. (Photo by Tim Warner/Getty Images)

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