No sólo los partidos están dando de qué hablar en el Mundial 2026. También, algunas historias particulares se ganan la atención.

Cabo Verde y Curazao son dos de las selecciones que hicieron debut en el Mundial 2026. A diferencia de lo conseguido por los africanos, que igualaron ante España en el debut del Grupo H, los caribeños no consiguieron frenar la máquina demoledora germana.

Eso sí, hubo un hito que podría considerarse como una gran hazaña de Curazao. Si bien sufrieron una terrible goleada por 7-1 (igual que Brasil en 2014), la selección debutante consiguió marcar su primer tanto en una cita planetaria.

Y, para más remate, fue la igualdad provisional de los caribeños. En el minuto 21 Livano Comenencia remató desde fuera del área y marcó el primer gol de Curazao en la historia de una Copa del Mundo. Épico.

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Celebró por marcarle a su ídolo de un videojuego

Livano Comenencia pasará a la historia del fútbol de su país. No solamente le anotó un gol a la poderosa Alemania, sino que también fue el primero en convertir un tanto para su país en un Mundial.

Lo más simpático del tanto histórico de Comenencia fue la declaración que dio después del partido. Según el volante ofensivo, la felicidad fue desbordante, porque le marcó a su ídolo en los videojuegos, Manuel Neuer.

“Es uno de los mejores arqueros de la historia. Yo jugaba con él en el FIFA, en mi PlayStation, y ahora realmente le he anotado un gol. Fue un momento hermoso“, resaltó el jugador de Curazao.

El golazo de Livano Comenencia | Getty Images

En resumen…

Alemania goleó 7-1 a Curazao en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

goleó 7-1 a Curazao en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. El futbolista Livano Comenencia anotó el primer gol en la historia mundialista de Curazao.

anotó el primer gol en la historia mundialista de Curazao. El mediocampista Livano Comenencia marcó el gol del empate provisional en el minuto 21.