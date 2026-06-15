El jugador de los Elefantes fue el mejor de la cancha ante Ecuador y eso le valió el reconocimiento mundial. Los grandes vendrán por él.

Parecía que el duelo entre la Selección de Ecuador y la de Costa de Marfil terminaría en un rotundo 0-0. Sin embargo, el Mundial 2026 nos tiene reservado el suspenso hasta los últimos minutos, y los africanos consiguieron desnivelar cuando el epílogo se acercaba.

Podría sorprender a algunos el marcador. Sobre todo, considerando que Ecuador había sido superior en la primera mitad. No obstante, los Elefantes tuvieron chispazos de gran fútbol y hubo uno, en particular, que dejó a todos los sabiondos del fútbol babeando.

Se trata de Yan Diomandé, jugador de 19 años que fue la gran estrella del elenco marfileño. Tanto es así, que no sería nada de raro que el extremo izquierdo del Leipzig empezase a ser sondeado por los grandes clubes de Europa.

ver también La terrible historia del héroe de Costa de Marfil en el Mundial 2026: fue víctima de una red de trata de personas

Estrella emergente: todos los ojos sobre Diomandé

Yan Diomandé ha tenido un ascenso vertiginoso. Su carrera comenzó en la DME Academy de Estados Unidos y, en tan sólo tres años, se convirtió en un jugador esencial en el Leipzig de la Bundesliga y en su selección.

El jugador de 19 años que la rompe con la camiseta de los Elefantes | Getty Images

De hecho, su buen juego lo llevó a ser uno de los más pedidos por la prensa tras el partido ante Ecuador. Fue tal el acecho de la prensa, que el propio Diomandé se vio frustrado y aburrido de dar múltiples declaraciones. En un video subido por el periodista de Football.fr, JS Grond Tran, se puede ver al jugador de Costa de Marfil reclamando en una entrevista. “Ya he hablado como diez veces. No es mi trabajo hablar“, habría dicho.

Tweet placeholder

“No pienso en la Premier League, soy un jugador del Leipzig. Además, estoy disfrutando la Copa del Mundo“, declaró, además, el jugador más requerido de los encuentros del Mundial.

En resumen…

Costa de Marfil venció a Ecuador en un partido válido por el Mundial 2026.

venció a Ecuador en un partido válido por el Mundial 2026. El futbolista Yan Diomandé destacó como la gran estrella del elenco marfileño.

destacó como la gran estrella del elenco marfileño. El delantero Yan Diomandé juega actualmente para el club Leipzig de la Bundesliga.

Así está la tabla de posiciones del Grupo E