Mientras los germanos aseguraron el primer puesto de la zona pese a caer con Ecuador que queda como mejor tercero, los africanos lograron vencer a Curazao.

Se acabó la actividad en el Grupo E del Mundial 2026, donde se produjo un hecho histórico. Ecuador dio el golpe a la cátedra y derrotó por 2-1 a Alemania en Nueva Jersey, clasificado con antelación, y es casi segura su plaza como uno de los mejores terceros.

Leroy Sané (2′) abrió la cuenta para los tetracampeones del mundo, mientras que Nilson Angulo (9′) y Gonzalo Plata (77′) le permitieron conseguir una auténtica hazaña. La Mannschaft acabó como líder con seis puntos, mientras que La Tri finaliza tercero con cuatro unidades.

Mientras que en Filadelfia, dos goles de Nicolas Pepe (7′, 64′) fueron suficientes para que Costa de Marfil asegure el segundo puesto del Grupo E en el Mundial 2026 con seis puntos al vencer por 2-0 a Curazao, que acabó su histórica primera participación mundialista como colista de la zona con una unidad.

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

¿Cómo va la tabla de mejores terceros una vez finalizado el Grupo E del Mundial 2026?

¿Cómo serán los 16avos de final para las selecciones del Grupo E?

Por ser líder de su zona, Alemania verá acción el lunes 29 de junio desde las 16:30 horas en el Estadio Boston de Foxborough ante uno de los mejores terceros, que a esta hora sería Paraguay.

Mientras que Costa de Marfil jugará el martes 30 a las 13:00 horas en el Estadio Dallas de Arlington contra quien acabe en el segundo puesto del Grupo I, que será Noruega o Francia.

En tanto, Ecuador deberá esperar al término de la fase de grupos para conocer su rival. Por el momento, podría ser Inglaterra, en duelo que se disputaría el miércoles 1 de julio desde el mediodía en Atlanta.