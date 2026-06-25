El entrenador de la Tri volvió a repetir que siente que los hinchas ecuatoriano no lo quieren, justo antes del duelo ante los alemanes.

Una final. Eso es lo que se juega Ecuador este jueves, cuando se mida ante la clasificada Alemania por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026.

La Tri viene de perder con Costa de Marfil y empatar con Curazao, por lo que requiere una victoria ante los clasificados germanos para avanzar a los 16° de final.

Las críticas al rendimiento del cuadro sudamericano se han repetido, sobre todo tras el papelón contra Curazao, por lo que el entrenador Sebastián Beccacece está en el ojo del huracán en el país de la mitad del mundo.

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Sebastián Beccacece reconoce que no lo quieren los hinchas de Ecuador

Beccacece habló en la rueda de prensa previa al partido ante Alemania, donde volvió a repetir que se da cuenta de que no entró nunca en el corazón de los hinchas ecuatorianos.

El ex entrenador de Universidad de Chile indicó que sí llegó su mensaje a los jugadores, mas no a los seguidores, que esperan que se vaya del conjunto nacional.

Sebastián Beccacece está muy cuestionado en Ecuador. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

“He llegado al corazón del futbolista, de la gente que me rodea, de la gente de la casa de la Selección, pero claramente no he llegado al hincha, y eso se nota. Habrán cosas que no les gusta“, dijo el argentino.

“Comprendo el enojo de la gente. Es lógico esa reacción cuando no se está a la altura de los resultados”, agregó.

Sebastián Beccacece va por el milagro con Ecuador, sumar una victoria ante Alemania y entrar en el corazón de los hinchas de la Tri.

En síntesis

Ecuador y Alemania juegan este jueves por el Grupo E del Mundial 2026.

juegan este jueves por el Grupo E del Mundial 2026. Sebastián Beccacece declaró en rueda de prensa que no llegó al hincha ecuatoriano.

declaró en rueda de prensa que no llegó al hincha ecuatoriano. Ecuador requiere una victoria obligatoria para avanzar a los 16° de final.

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¿Cuándo, a qué hora y quién transmite el partido de Alemania vs Ecuador en el Mundial 2026?

El partido clave entre Alemania y Ecuador se jugará este jueves 25 de junio, a partir de las 16:00 horas de Chile, en Nueva York-Nueva Jersey.

El encuentro será transmitido por televisión abierta, mediante la señal de Chilevisión y todas sus plataformas.