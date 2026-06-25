Sebastián Beccacece habló en la previa del duelo entre Ecuador y Alemania, donde definirá su suerte en el Mundial 2026.

Día decisivo en el Mundial 2026. Este jueves 25 de junio, Ecuador enfrenta a Alemania en una final para clasificar a la siguiente ronda, después de lo que ha sido un decepcionante inicio en la Copa del Mundo.

En la previa del encuentro, Sebastián Beccacece conversó en conferencia de prensa y dejó claro que su continuidad en la banca ecuatoriana depende de lo que pase en Nueva Jersey durante esta jornada.

“Esta semana es hermosa, muy hermosa. Estamos convencidos de tener esa posibilidad de avanzar. Si las cosas no se dan, seré el responsable y me tendré que ir de un lugar al que quiero mucho, en el que me siento cómodo; pero sé que esto va de resultados, más allá de los merecimientos”, dijo.

“Tengo un gran dolor por no tener la tranquilidad de estar en otra fase, pero (hoy) tenemos la posibilidad de hacerlo. Es un rival de una exigencia extrema, pero siempre las hazañas y la parte heroica en el fútbol existe. Nosotros sentimos que podemos”, aseguró.

Sebastián Beccacece depende de un triunfo hoy con Ecuador | Getty Images

ver también Caos: familia de Sebastián Beccacece se agarra con hinchas de Ecuador en pleno Mundial 2026

Sebastián Beccacece habla en la previa de Ecuador vs Alemania en el Mundial 2026

“Ecuador tiene selección para rato, gane o pierda. Pero ahora hay que pensar en ganar, porque si queremos seguir, hay que ganar. Este equipo tiene la madurez necesaria, ya lo dije“, apuntó.

Ecuador salta a la cancha a las 16:00 horas para enfrentar a Alemania. Necesita ganar y ver qué pasa entre Costa de Marfil y Curazao. Un empate o una derrota contra los germanos dejará fuera a la Tri.

En cuanto a Sebastián Becaccece, se descartó que por ahora tenga un acuerdo con la Roja para volver a nuestro país después del Mundial 2026. Pero su disponibilidad podría abrir una posibilidad para la selección nacional.