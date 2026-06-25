Mal rendimiento ha mostrado Ecuador en el Mundial y los dardos apuntan a Beccacece, tal como lo evidencia Álex Aguinaga.

Ecuador se juega esta tarde su clasificación a 16avos del Mundial 2026. Para eso deben vencer a la siempre poderosa selección de Alemania, por lo que el desafío es mayúsculo.

El apuntado al mal rendimiento en la Copa del Mundo es el entrenador, Sebastián Beccacece, quien no logra conseguir buenos resultados y está al borde de la eliminación.

Álex Aguinaga, emblema del cuadro ecuatoriano, suplica: “Por favor, llévense a Beccacece a Chile”, señaló en charla con Las Últimas Noticias, señalando que literalmente llegó el Sampaoli de Aliexpress.

“Su trabajo ha sido deficiente y lo dije durante las eliminatorias, lo que me costó ser criticado en mi país. Es una apuesta fallida porque nos intentaron vender a un símil de Jorge Sampaoli, un DT ofensivo, y llegó algo nada que ver”, dijo Aguinaga.

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Beccacece está muy cuestionado en Ecuador

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Aguinaga lamenta que Beccacece no haya conseguido armar un equipo con poder de fuego en los últimos metros.

“Se nos juntó una generación, la mejor de la historia, en los mejores equipos como Chelsea, PSG y Arsenal, pero son jugadores defensivos y había que buscar complemento ofensivo”, señala.

“Eso no lo hizo Beccacece. Se conformó con un equipo defensivamente sólido. Es tan defensivo como los que tuvimos antes que él y nunca logró superar nuestro gran déficit que es convertir goles, algo que ha quedado más que claro en este Mundial”, complementa.

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Ahora sabe que está complicada la clasificación. “Calculábamos que llegaríamos al tercer partido ante los alemanes a disputar el primer lugar del grupo y no a rasguñar la clasificación a segunda fase”, manifiesta.

“En Ecuador no había esperanza desmedida. Sabíamos de nuestro déficit ofensivo y por eso es que intentamos bajar los niveles de expectativas”, cerró sobre la realidad del conjunto sudamericano.