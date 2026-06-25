La Tricolor se mide ante Alemania con la ilusión de poder clasificar a los 16avos de la cita planetaria.

Ecuador no ha tenido la actuación esperada en la Copa del Mundo 2026, pero todavía tienen una oportunidad más de enmendar el rumbo. Claro que del otro lado tendrán a Alemania.

La Tricolor de Sebastián Beccacece llegó a esta cita planetaria con una de las mejores generaciones de su historia, con estrellas del fútbol europeo como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho. Sin embargo, en la cancha no han funcionado.

Qué necesita Ecuador

Considerando que en el duelo entre Costa de Marfil y Curazao se dé la lógica y ganen los Elefantes, Ecuador solo con una victoria ante Alemania podría tener una oportunidad de avanzar a los 16avos de la Copa del Mundo.

Si bien Alemania y Costa de Marfil cerrarían el grupo E con 6 puntos, con 4 unidades Ecuador tendría la oportunidad de optar a uno de los ocho cupos para “mejor tercero”. Con esa cantidad de puntos, es muy probable que lo logren.

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El empate o la derrota de la Tricolor ante los germanos, los manda automáticamente a realizar las maletas para regresar a casa. No hay mucho margen de error y para seguir en carrera en la Copa del Mundo, deben dar la sorpresa y vencer a una de las mejores selecciones del planeta.

La gran falencia de los dirigidos por Sebastián Beccacece ha sido la falta del gol. Ante Costa de Marfil y Curazao tuvieron numerosas ocasiones para abrazarse, pero siempre les faltó “la chaucha pal peso”. De hecho, no han podido anotar ninguna vez en lo que va de competición.

Sebastián Beccacece es duramente criticado en Ecuador. Imagen: Getty

Ecuador y Alemania se medirán este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile. Los germanos ya tienen asegurado el primer puesto del grupo, aunque no por eso van a regalarse ante los sudamericanos. El plantel de Beccacece está obligado a escribir historia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.