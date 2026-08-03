El Fiscal Araya puso sobre la mesa un acuerdo para mantener silencio en una lista de temas, donde revelan, además, de negociaciones con Huachipato.

Una nueva jornada de formalización enfrenta el caso Sartor, donde se han dado a conocer nuevos detalles que salpican a miembros activos de Universidad de Chile, como a Manuel Mayo.

El director deportivo de la concesionaria Azul Azul fue apuntado esta jornada, dejando en claro un contrato de confidencialidad con Tactical Sports, que es liderada por Michael Clark.

Esto llamó la atención en el Ministerio Público, teniendo en cuenta que el gerente ha sido llamado a declarar, manifestando siempre no tener información importante en cuanto a la investigación.

El gerente deportivo está en la mira en la investigación, donde apuntan los acuerdos con Huachipato. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Contrato de Mayo salpica a la U

El periodista Fernando Tapia también profundizó en el tema que ahora salpica a Manuel Mayo, un activo en el funcionamiento de Universidad de Chile, incluso mano derecha del técnico Fernando Gago.

“El Fiscal Araya ha dicho que ha tenido dificultades, porque encontró un contrato de confidencialidad que tiene firmado Manuel Mayo con Tactical Sports. No he seguido mayores detalles porque estamos al aire…”, comentó en Pauta de Juego.

Ante la defensa de Mayo, el periodista profundizó con el tema que finalmente conecta con la investigación: “Dicen que es con el fondo y no con Sartor, pero es lo mismo”.

“Es una lista extensa de temas y soportes que el gerente deportivo tiene que callar, es un contrato con temas con Huachipato. Él aceptó eso y se asume que no quiso reconocer ante la CMF o cuando fue llamado a declarar”, finalizó.

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