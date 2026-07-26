El Romántico Viajero no ha sabido tener un gran mercado de fichajes. El único que llegó, parece haberse lesionado. Sí, otra vez...

Mala cosecha de la Universidad de Chile si nos ponemos a hablar de refuerzos de mitad de año. El cuadro laico no ha tenido una llegada masiva en este mercado de invierno y el que parecía listo, simplemente no pasó los exámenes médicos.

Es que para poder descontar la gran cantidad de puntos que los separan de Colo Colo, hay que saber tener un elenco sólido. Y, por el momento, el único que ha llegado es Gonzalo Reyna.

Además, si le agregamos que el propio Reyna se habría lesionado (pese a que él lo niega), estamos ante una débil entrada de jugadores. Manuel Mayo, gerente deportivo azul, es el principal apuntado como responsable por esta situación.

ver también ¿Está lesionado o qué? Gonzalo Reyna da su versión de su ausencia en duelo de la U de Chile

Los de Abajo piden la cabeza de Manuel Mayo

Lo de la responsabilidad de Manuel Mayo es obvio. Es él el encargado de concretar la llegada de jugadores al cuadro azul. Ante la nula asertividad del gerente deportivo, la barra de Los de Abajo, eje importante del mundo del Romántico Viajero, pidió su salida.

“Dirigentes, trajeron puros cojos, no jueguen con la ilusión y el bolsillo del hincha. No vamos a caer en sus migajas“, pusieron Los de Abajo en sus redes sociales, agregando, luego, un mensaje directo al gerente deportivo.

Gonzalo Reyna llegó y ya presenta problemas… aparentemente | Photosport

“Renuncia Manuel Mayo, el único fracaso eres tú“, cerraron el comunicado. Y razones tienen para el enojo, por lo menos. Principalmente, porque los últimos refuerzos azules han llegado en un deplorable estado físico. ¿Mal ojo? ¿Malos negocios? ¿Gato por liebre? Sea como sea, hay cosas que parece que tienen que cambiar en la U.

En resumen…

Gonzalo Reyna es el único refuerzo oficializado por Universidad de Chile este mercado.

es el único refuerzo oficializado por Universidad de Chile este mercado. Un refuerzo de la Universidad de Chile fue descartado tras reprobar los exámenes médicos.

fue descartado tras reprobar los exámenes médicos. La barra Los de Abajo exigió en redes sociales la renuncia de Manuel Mayo.