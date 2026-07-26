Arturo Vidal jugó un gran partido ante Deportes Limache, en el retorno de la Liga de Primera 2026. Demostró que está más que vigente.

Líder absoluto del torneo nacional, Colo Colo se hace paso de forma tranquila en la Liga de Primera 2026. Son doce puntos los que tiene de ventaja el Cacique y, por ende, tendría que perder cuatro partidos para dejar la cima. Difícil.

Sin embargo, el equipo de Fernando Ortiz no juega con la confianza de quien tiene una gran ventaja. El cuadro albo lo sigue entregando todo en cancha y muestra de aquello fue el triunfo ante Deportes Limache en el comienzo de la segunda rueda de la Liga de Primera.

Allí, el Cacique demostró que no está relajadito, ni echado para atrás con la ventaja y superó con categoría al cuadro tomatino. Varios puntos hubo para resaltar en Colo Colo, pero siempre las miradas se las roba Arturo Vidal.

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A lo Messi: A Arturo Vidal los años no le pesan

Sigue siendo un crack. Arturo Vidal fue de los mejores en la cancha en el triunfo de Colo Colo ante Deportes Limache, en la jornada del viernes. El King es un líder en el césped y entrega todo de sí para el equipo.

Un ejemplo de esto se dio en los descuentos del partido, cuando Colo Colo ya ganaba por 3-1 e, incluso, seguía atacando para poner una nueva cifra en el marcador. Vidal se lanzaba en ataque, empujando al equipo.

Diego Ulloa lanzó un centro al área de Limache, que Vidal se esforzó en tocar con el botín. Quedó en las manos del portero. Al percatarse de esto, el King se levantó rápidamente y recorrió el regreso al área alba como si se tratara del primer minuto de juego. Así, con ese espíritu está jugando el crack de Colo Colo.

La jugada en la que Vidal volvió como un chico de 18 años | Photosport

Mira la jugada acá:

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En resumen…

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 con doce puntos de ventaja.

lidera la Liga de Primera 2026 con doce puntos de ventaja. El entrenador Fernando Ortiz dirige al equipo albo en el torneo nacional.

dirige al equipo albo en el torneo nacional. El futbolista Arturo Vidal destacó en la victoria por 3-1 ante Deportes Limache.