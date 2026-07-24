El Cacique tiene oncena definida para la vuelta del torneo, donde se verá las caras ante su bestia negra. Fernando Ortiz se la juega toda.

Colo Colo ya tiene formación confirmada para comenzar la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. Este viernes 24 de julio desde las 20:30 horas, el Cacique recibe a Deportes Limache en un duelo en el que tiene sed de revancha y al que irá con todo.

El elenco de Fernando Ortiz es líder con una ventaja de 10 puntos y espera estirarla esta noche en el Estadio Monumental. Sin embargo, para hacerlo deberá bajar a unos Tomateros que le han arruinado todos los cruces que han tenido desde el 2025 y aspiran a repetirse el plato.

Es por ello que, luego de la intertemporada en Colombia y ante bajas obligadas, el DT mete mano en un equipo donde hay novedades. ¿La principal? Jonathan Villagra, quien está de vuelta después de una lesión que lo marginó en el cierre de la primera rueda.

Colo Colo tiene novedades en su formación ante Limache: los once elegidos

Colo Colo no se guardará nada en su formación para enfrentar a Deportes Limache en el reinicio del torneo. El Cacique sale a defender el liderato de la Liga de Primera ante su bestia negra y con una oncena que trae novedades.

Jonathan Villagra vuelve a la formación de Colo Colo ante Limache. Foto: Photosport.

En medio de la llegada de Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, Fernando Ortiz se la juega por quien ha estado sosteniendo el arco hasta ahora. Gabriel Maureira irá desde el arranque esta tarde, tratando de demostrar una vez más que debe ser el titular en lo que queda de año.

En la defensa es donde aparecen las primeras novedades ante la baja de Joaquín Sosa y Javier Méndez por los incidentes ante Universidad Católica. La línea de tres en el fondo esta noche será con Jonathan Villagra, que regresa de una lesión de la que se resintió días atrás, pero logró superar, junto a Arturo Vidal y Erick Wiemberg.

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Esto permite que, a diferencia de lo visto en el amistoso con Millonarios, la línea de cinco tenga a Jeyson Rojas por la banda derecha en reemplazo de Matías Fernández Cordero. Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa completan esa zona de la cancha.

En el ataque, Javier Correa comienza a cumplir las fechas de castigo por lo ocurrido con Nicolás Gamboa. Ante esto, la dupla que buscará los goles la conformarán Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

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Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en la defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en la delantera.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, la formación de Colo Colo