Los albos buscan mantener el liderato en el Campeonato Nacional.

Colo Colo vuelve a la acción este fin de semana, enfrentando a Deportes Limache por el inicio de la segunda rueda de Liga de Primera, buscando una victoria y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Los Albos llegan con confianza tras imponerse por 1-0 a Millonarios en Colombia, con gol de Claudio Aquino. Mientras los Tomateros vienen de una contundente victoria por 4-1 sobre San Marcos de Arica en Copa Chile.

Los albos se mantienen liderando la Liga de Primera – Photosport

Colo Colo vs. Deportes Limache: Hora y dónde ver

Colo Colo vs. Deportes Limache juegan este viernes 24 de junio, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 16 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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