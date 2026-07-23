El defensor uruguayo que viene desde el León de México firmará un préstamo con los azules, en una posición que pidió Fernando Gago.

Universidad de Chile sigue moviendo el mercado de fichajes 2026, tal como había adelantado el gerente deportivo Manuel Mayo en conferencia en el Centro Deportivo Azul.

Por lo mismo, esta jornada aterrizó en el país el nuevo defensor de los azules, el uruguayo Valentín Gauthier, quien llega a préstamo a la U desde el León del fútbol mexicano.

El jugador llegó de madrugada al país y ya se prepara para ser un nuevo referente en la última línea de los azules, una posición que pidió el propio técnico Fernando Gago.

El refuerzo de la U se hará los exámenes antes de firmar su acuerdo. Foto: Redgol

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Gauthier viene a pelear un puesto en la defensa de la U

Universidad de Chile sumará su segundo refuerzo en el mercado de fichajes en la ventana de invierno, que se suma a la llegada del argentino Gonzalo Reyna, quien fue oficializado con la camiseta número 32.

Ahora fue el momento de Valentín Gauthier quien viajó desde México a Santiago, luego de que desde el León le buscaran club para seguir jugando, por complicaciones en los cupos extranjeros.

En ese sentido, la U apareció como la gran oportunidad de mercado, donde podrá ser una variante fundamental en una zona que Fernando Gago quiso potenciar.

“Muy bien no puedo hablar mucho porque todavía no está todo cerrado, si estoy contento de llegar al país de llegar a un club grande como la U, si se llega a dar, y contento con eso”, comentó al salir del aeropuerto.

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Mira el video de su llegada: