Tras oficializar a Gonzalo Reyna, el conjunto azul cerró la incorporación del zaguero uruguayo, quien arribará desde México para reforzar la defensa.

Universidad de Chile continúa moviéndose en el mercado de fichajes con la mira puesta en la segunda parte de la temporada. Tras oficializar la llegada del delantero Gonzalo Reyna, el conjunto azul ya tendría acordado a su segundo refuerzo.

Según informó AS Chile, Valentín Gauthier será nuevo jugador de la U. El defensor uruguayo, de 22 años, alcanzó un acuerdo con Azul Azul y llegará al club a préstamo por una temporada, con una opción de compra al término de la cesión.

La llegada de Gauthier a Chile

De acuerdo con el citado medio, el zaguero viajará desde Ciudad de México a Chile en las próximas horas y su arribo está previsto para alrededor de las 6:30 de la mañana.

Posteriormente, se someterá a los exámenes médicos en Clínica MEDS y, si no surgen inconvenientes, firmará su contrato para ser presentado oficialmente como nuevo futbolista de los azules.

Valentin Gauthier sería el nuevo jugador azul. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

Los refuerzos de U de Chile

Durante la presentación de Reyna, el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, se refirió al fichaje de Gauthier. “¿Valentín? Me atrevo a responder. Hemos hablado con su club, nos interesa, pero no está cerrado. Pero el interés real está. Esperaremos que se cierre él u otro, llegarán más refuerzos lo antes posible”.

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Donde en la misma línea añade: “Llegarán más refuerzos, es lo planificado, además de Gonzalo que estamos contentos. Trabajamos de la mano con Fernando (Gago), analizamos aspectos a mejorar de manera similar”.

La carrera de Gauthier

El defensor uruguayo inició su carrera profesional en Ferro Carril de Uruguay. Posteriormente defendió los colores de Juventud, también del fútbol charrúa, antes de dar el salto internacional en 2025, cuando fue fichado por León de la Liga MX.