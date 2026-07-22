Los azules están programados para el 25 de octubre, una semana después de los conciertos, pero la autoridad no especificó qué pasara con ese compromiso.

Universidad de Chile se mantiene a la espera luego de la confirmación de los recitales de la banda BTS en el mes de octubre en el Estadio Nacional, más cuando los azules tienen confirmado partidos en el reducto de la comuna de Ñuñoa.

La banda internacional se presentará los días 14, 16 y 17 de octubre, lo que abre serias interrogantes en lo que va a pasar en la planificación de los azules, teniendo en cuenta que, hasta ahora, la autoridad no ha aclarado lo que pasa con la U y la selección chilena, por dar algunos ejemplos.

En ese sentido, todavía no hay claridad si la U debe salir, específicamente en el compromiso del 25 de octubre ante Everton, donde deberán esperar cómo queda el pasto para saber si podrán jugar, lo que compromete a todo el fútbol chileno.

Los azules tienen programados los partidos desde principio de temporada. Foto: Andres Pina/Photosport

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El informe técnico no asegura el cuidado de la cancha del Estadio Nacional

Según pudo conocer Redgol, la autorización para los recitales de BTS fue aprobada luego de un informe técnico que presentó la propia productora del evento, que es muy diferente al conocido desde el IND, que alertó un posible hundimiento de la cancha por el peso de la estructura en 360° que se debe montar.

En ese sentido, el comunicado entregado por el ministerio de Deportes, asegura que van a modificar la forma de instalar el escenario, luego de que “la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto”.

“El montaje del escenario 360° evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética”, detallan.

Esto es lo que más trae dudas, teniendo en cuenta de que, con el informe presentado por la productora, que es muy contrario a lo que se estableció de parte del IND, no se logra llegar a un consenso de que la cancha estará en condiciones una semana después de los eventos musicales.

Por lo mismo, se entiende que la U, que tienen agendado el compromiso del 25 de octubre ante Everton en el Nacional, se mantendrá como local en el Estadio Nacional hasta que la autoridad diga lo contrario.

La U asegura que, por ahora, no se mueve del Nacional. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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La U tiene agendado jugar en el Estadio Nacional

Si bien el comunicado de prensa del ministerio de Deportes asegura que fue notificada Universidad de Chile, Redgol pudo conocer que desde Azul Azul manejan que jugarán el 25 de octubre ante Everton en el Estadio Nacional, ya que nadie les ha avisado de cambios.

Por lo mismo, se puede interpretar que cualquier modificación con el fútbol debe venir de parte de la autoridad, teniendo en cuenta que las fechas de partidos y eventos fueron planificados a principios de la temporada, dejando incluso espacios para eventos masivos como conciertos.

Por ahora, fuentes ligadas al club chuncho aseguran que los azules no se moverán del Nacional, con la preocupación de cómo termine la cancha y saber si aguantará las toneladas del escenario, más allá de que cambie la forma de instalar la estructura.