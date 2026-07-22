Los show de BTS y el de la Teletón hacen que la U tenga que buscar una alternativa para su localía y poder quedarse en Santiago.

Universidad de Chile mira alerta la aprobación de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, donde fueron notificados por el ministerio de Deportes de la autorización.

Con el compromiso de la productora para los show agendados para los días 14, 16 y 17 de octubre, con modificaciones técnicas para instalar el escenario en 360° y la protección del césped, recibieron la luz verde.

Ahora vendrá la parte en que la U tiene que ver qué partidos deberá mover desde el principal reducto del país, en fechas que pueden resultar claves en la pelea por el título o la clasificación a un torneo internacional en la Liga de Primera 2026.

Los azules evalúan cambio del Nacional por tres partidos. Foto: Diego Martin/Photosport

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La U mira el Santa Laura para ser local

Universidad de Chile sigue de cerca los cambios que deberá realizar en su localía por el Estadio Nacional, donde a los conciertos de la banda internacional BTS tiene que sumar el show de la Teletón el 6 y 7 noviembre.

Por lo mismo, según detallan en La Magia Azul, se trabaja en mover tres partidos claves al estadio Santa Laura, aunque todo dependerá de la evaluación de las autoridades regionales.

En ese sentido, dejan en claro que son tres los partidos de local en la mira que, por ahora, deberían buscar un nuevo escenario para que pueda jugar la U, independiente lo que esté en pelea en este momento.

Los duelos en la mira son ante Ñublense el 9 de octubre, Everton 25 de octubre, además ante Cobresal del 8 de noviembre, en una planificación que debe tener pronto respuestas.

Revisa el comunicado del Estadio Nacional: