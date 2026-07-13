Por crisis entre la U, BTS y el Estadio Nacional: Natalia Duco acude de urgencia a “chamán”

El caos que generó la realización del concierto y el estado de la cancha del Coloso de Ñuñoa, obligaron a la ministra a buscar ayuda en su asesor.

El mes de julio ha sido uno de los más complicados para Natalia Duco. La ministra tuvo que enfrentar la perdida de la localía de la Copa Intercontinental Sub 20, por lo que Santiago Wanderers deberá viajar hasta el Santiago Bernabéu para jugar ante el Real Madrid.

Pero eso no fue todo ya que también se sumó otra polémica aún peor por la utilización del Estadio Nacional. La Ministra del Deporte recalcó el concierto estaba en peligro y hasta aseguró que se priorizaría lo deportivo, por lo que se iba a cuidar la cancha para los partidos de la U y otros eventos deportivos.

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El tema es que dicha medida afectó directamente en las encuestas y la ubicó como la peor Ministra en el Gobierno de José Antonio Kast. Si hasta hubo protestas en la Moneda por la comunicada del reconocido grupo de K-pop.

Según indica The Clinic, el pasado 4 de julio, solicitó una reunión con Silvio García, asesor y que según el medio citado apodan como “el chamán”. El hombre mencionado comenzó a leer textos motivaciones religiosos para tranquilizar a la ex atleta.

Natalia Duco enfrenta complejo momento como Ministra del Deporte

La labor del “guía espiritual” representa un monto superior a los cuatro millones de pesos. Según indica Radio Niobio, García se desempeña como asesor senior pero en el Ministerio del Medio Ambiente.

“Chamán” ayuda a Natalia Duco en definición del Estadio Nacional

El tema que preocupa a Natalia Duco es la caída en las encuestas y los constantes cuestionamientos a su labor. A esto se suma la reunión que tuvo con DG Medios el 27 de marzo.

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En dicha cita se llegó a acuerdo y hasta la Ministra logró sumó la reparación de un ascensor de la residencia paralímpica y el dinero que significa hacer tres conciertos en el Nacional como parte del trato.

Pero lo que habría entrampado todo fue el daño en la cancha. Los conciertos podrían dejar inutilizable el campo de juego hasta por cuatro meses. Por lo que ahora resta conocer cuál será la resolución final ya que desde el Gobierno se abrió la chance de una nueva evaluación a la productora a cargo.