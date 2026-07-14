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Fútbol chileno

La hilarante anécdota de Nacho González con Eliseo Salazar

El portero de Everton de Viña del Mar tiene una especial cercanía con el mundo motor. Así se hizo amigo de Eliseo Salazar.

Por Jose Arias

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El portero y el piloto son amigos.
El portero y el piloto son amigos.

Ignacio González ya es un arquero emblemático del fútbol chileno. Su larga trayectoria lo consolida como uno de los más experimentados de la competencia nacional, donde ha vestido los colores de varios clubes y ha destacado en ellos.

Colo Colo es el club que lo vio nacer en el arco. No obstante, su carrera se hizo, principalmente, en clubes como PalestinoEvertonAntofagasta San Luis de Quillota. En Viña del Mar, actualmente, sigue proyectándose por algunos años como el guardavallas del equipo.

Sin embargo, el fútbol no parecía tocar a su puerta cuando era chico. Su padre tenía como gran hobby deportivo los autos. En una familia “tuerca”, parecía que el futuro estaría ligado a la velocidad. Por suerte para el arco, no fue así.

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Anécdota con Eliseo Salazar

Pese a que no se dedicó al automovilismo, su amor por las ruedas y el rugido del motor siguen vigentes para él. Es por eso que durante largo tiempo fue un coleccionista de autos de los 90, conociendo a figuras nacionales como el propio Eliseo Salazar.

Así lo contó en una entrevista con RedGol, donde aseguró que lleva una gran relación de amistad con Eliseo Salazar. Aprovechó, de hecho, de contar una gran anécdota ligada al ex piloto.

Soy muy amigo de Eliseo Salazar, y un día hablando con él le dije: ‘A mí me hubiese encantado ser piloto. Yo creo que tengo muchas más condiciones para ser piloto que para ser arquero’. Lo chistoso fue que Eliseo me dijo ‘¡A mí me hubiese encantado ser arquero, hueón!‘”, soltó el meta de Everton de Viña del Mar, en una graciosa anécdota.

En resumen…

  • El arquero Ignacio González se consolidó como el experimentado guardameta de Everton.
  • El deportista Ignacio González reveló su gran amistad con el piloto Eliseo Salazar.
  • El futbolista de Everton confesó su frustrado deseo de ser piloto de automovilismo.
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