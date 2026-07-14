El actual portero de Everton tiene listo todo para la hora de dejar el fútbol. Su negocio de bienes raíces anda sobre ruedas.

Ignacio González es un arquero emblemático del fútbol chileno. Su larga trayectoria lo consolida como uno de los más experimentados de la competencia nacional, donde ha vestido los colores de varios clubes.

Colo Colo es el club que lo vio nacer en el arco. No obstante, su carrera se hizo, principalmente, en clubes como Palestino, Everton, Antofagasta y San Luis de Quillota. En Viña del Mar, actualmente, sigue proyectándose por algunos años como el meta del equipo.

De hecho, eso lo ratificó en la entrevista exclusiva que le hizo RedGol. El portero asumió que tiene edad avanzada, pero mientras se siente “un aporte para el equipo” quiere seguir jugando. Claro que, a la hora de retirarse, ya tiene planes.

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Negocios fuera de la cancha: la otra fuente de ingresos del Nacho González

Hay jugadores que no piensan en el retiro hasta que éste toca a sus puertas. Esta estrategia, tantas veces vista, ha resultado ser desastrosa para algunos. Ignacio González no puede estar más alejado de esa situación.

Según le narró a RedGol, hace tiempo que viene craneando lo que hacer una vez que se retire. “Empecé a preparar para el retiro a los 20 años. Entré a estudiar Ingeniería Comercial cuando empecé mi carrera de fútbol. Vi que tenía que tener un as bajo la manga para lo que viene, porque al final uno nunca dice ‘la carrera me va a durar 10, 20, 15 años’. Uno no tiene claridad al principio, porque también depende de otros factores como las lesiones o cosas así”, empezó diciendo el Nacho González, que contó cuál fue la idea que asaltó su cabeza.

“Cuando yo fui a cada equipo, a Puerto Montt, a Everton, todos esos años me di cuenta de que los clubes no tenían una logística de encontrar propiedades. Sino que te entregaban unas lucas en la mano y tenías que salir tú a buscarlas. Entonces, quise ser la persona que compra y se lo arrienda a los propios deportistas, para cumplir con una necesidad que tuve yo. Así me metí al mundo de los bienes raíces”, contó el arquero.

“Ahora, trabajo con deportistas y con todo tipo de contratos en la empresa. Pero empecé con los futbolistas. Y tenían que ser los bienes raíces, porque si te querías meter, por ejemplo, a un restaurante, o cualquier otra cosa, tenías que darle mucho tiempo. Y por el fútbol uno está medio jodido“, remató el Nacho González.

Nacho González patea hacia adelante el retiro | Photosport

¿Y se viene el retiro?

Todo este negocio de Ignacio González tiene un fin: seguir generando dinero una vez que se termine el periplo futbolístico. Pero, renglón siguiente, uno se pregunta: ¿Cuándo se retirará Nacho González? La respuesta la dio él mismo.

“Por temas de lesiones, por tema de estructura que tengo, no he tenido ningún problema. Yo creo que eso te lo marca mucho el tema del rendimiento. Obviamente, es hasta que yo sienta que sigo siendo productivo para un equipo. Si eso sigue así, me gustaría estar. Pero, como yo me preparé con la empresa y todo, o sea, me podría retirar hoy y seguir ligado a mi empresa”, empezó respondiendo, para luego dar algunos plazos.

“¿Dos o tres años más? Sí, yo creo que sí“, declaró el portero, que además tiene varios hobbies e ideas de negocios en mente. Nacho González no solamente se prepara en la cancha. También, fuera de ella.