El atacante de Concón National podría dar el gran salto de su carrera tras despertar el interés de dos clubes.

El mercado de fichajes continúa en pleno movimiento y sigue dejando novedades. En esta ocasión, un jugador que ha desarrollado toda su carrera en la Segunda División podría dar el salto a una categoría superior durante este mercado.

Según informó PrimeraBChile, dos clubes, uno de la Liga de Primera y otro de Primera B. ya habrían realizado consultas por el delantero Luis Vargas, quien actualmente defiende los colores de Concón National.

Los clubes que buscarían a Luis Vargas

PrimeraBChile reveló que los clubes que “al menos habrían realizado consultas por el atacante” eran Everton de Viña del Mar y San Luis de Quillota.

El atacante, de 26 años, inició su carrera en Deportes Melipilla y llegó a Concón National para la temporada 2026.

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En la presente campaña ha disputado 10 partidos, registra dos goles y una asistencia, acumulando un total de 744 minutos en cancha, rendimiento que habría despertado el interés de equipos de categorías superiores.

El presente de Everton y San Luis

El cuadro ruletero cerró la primera rueda de la Liga de Primera en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos, manteniéndose muy cerca de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

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Por su parte, San Luis completó la primera rueda de la Liga de Ascenso en el sexto puesto con 23 unidades, ubicándose en zona de liguilla por el ascenso.

El elenco canario intentará mantener su regularidad durante el segundo semestre para seguir en la lucha por regresar a la Liga de Primer