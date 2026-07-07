El mediocampista está en la mira del Cacique y, cuando en el Monumental preparan su propuesta, brilla en su club en Argentina. Puede haber novedades en los próximos días.

Diego Valdés está en la mira de Colo Colo para la segunda rueda y no pierde tiempo mientras espera la oferta. El mediocampista comenzó su pretemporada junto a Vélez Sarsfield y este martes se matriculó con un gol en un amistoso de preparación ante Newell’s Old Boys.

El chileno, que fuera pedido exclusivamente por Fernando Ortiz en el mercado de fichajes de invierno, no entró como titular pero igual se las arregló para ser protagonista. Algo que tiene a los hinchas atentos y a algunos hasta entusiasmados con verlo llegar al Estadio Monumental.

Eso sí, su situación en Argentina no deja de llamar la atención, ya que en esta jornada fue parte del duelo entre suplentes. ¿Una señal clara sobre su futuro? Por ahora, es todo un misterio.

Diego Valdés anota en amistoso de Vélez y entusiasma a Colo Colo

Colo Colo está buscando refuerzos y tiene un nombre como su gran prioridad para la segunda rueda. Diego Valdés es el jugador que tiene en la mira el Cacique para lo que resta de temporada y el jugador responde mostrándose más que activo.

Diego Valdés fue parte del amistoso de Vélez y anotó un gol justo cuando Colo Colo lo está buscando. Foto: Vélez.

Este martes Vélez Sarsfield disputó dos amistoso frente a Newell’s Old Boys, uno con titulares y otro con suplentes. Después de una derrota 3 a 1 en el primero, el Fortín paró una oncena con suplentes, la que estuvo compuesta por Busso, Pereyra, Mammana, Silvero y Escobar, Feler, Aliendro y Valdés, Prima, Aguirre y Domínguez.

Fue en ese encuentro que Diego Valdés se matriculó con el gol que significó el empate 1 a 1 con el que terminó el duelo. Todo gracias a un desborde por izquierda que dejó un rebote servido para que la empujara a la red y así darle tranquilidad a su equipo.

ver también Diego Valdés a Colo Colo: los números que tuvo con Fernando Ortiz en el América de México

El mediocampista es el gran deseo de Fernando Ortiz, quien lo pidió ya que lo conoce desde su paso por el América de México. En aquel momento, el DT le sacó una de sus mejores versiones al chileno, por lo que espera repetir la fórmula pero con la camiseta del Cacique.

Habrá que ver si es que hay novedades sobre el traspaso en los próximos días. El club lo tiene como su obsesión y no quiere negociar con nadie más sin antes asegurarlo, por lo que los hinchas esperan atentos noticias al respecto.

Encuesta¿Te gusta Diego Valdés como refuerzo de Colo Colo? ¿Te gusta Diego Valdés como refuerzo de Colo Colo? Ya votaron 0 personas

Diego Valdés suena cada vez más fuerte en Colo Colo y, mientras espera por la oferta formal, se luce con un gol en Vélez Sarsfield. El mediocampista se pone a tono para llegar al Cacique en la segunda rueda y ser el 10 de un equipo que necesita uno con urgencia.

Tweet placeholder

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también No llega a Colo Colo: Martín Rodríguez asegura su futuro y se queda jugando en Europa en 2026

En resumen, Colo Colo y Valdés