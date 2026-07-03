El popular Coca quiere que Blanco y Negro llegue rápido a un acuerdo y logre la contratación del volante ofensivo.

Un duro golpe de realidad sufrió Colo Colo este jueves, porque Fernando Ortiz se atrevió a poner un equipo lleno de juveniles ante O’Higgins y le fue muy mal en la Copa Chile, ya que cayó por 4-1.

El entrenador de los albos decidió dosificar, aprovechando que en el certamen clasifican dos equipos a la siguiente ronda y está a una victoria de meterse en la fase de eliminación directa, la que irá a buscar ante Recoleta.

En medio de su participación en la Copa Chile, en Blanco y Negro trazan líneas para el futuro, pensando en fichajes para el segundo semestre en Colo Colo, que espera cerrar de buena forma en la Liga de Primera, donde es el sólido líder con 10 puntos de ventaja.

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Coca Mendoza quiere a Diego Valdés en Colo Colo

Alguien que contesta el teléfono muy contento cuando en RedGol le decimos que queremos hablar de Colo Colo es Gabriel Mendoza, ídolo del cuadro albo, quien analiza el futuro cercano del Cacique.

Uno de los temas que le quita el sueño al Coca es la llegada de un nuevo volante ofensivo para el equipo de sus amores, con Diego Valdés y Luciano Cabral como alternativas, pero el ex lateral derecho tiene a su preferido.

Diego Valdés sigue sonando en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Creo que han dilatado un poco esa contratación. Yo creo que es porque no están seguros a cuál de los dos, y vuelvo a repetir que creo que a Valdés lo quiero ver aquí en Chile, lo quiero ver en el equipo más grande de Chile, que es Colo Colo, para demostrar y mostrar lo que hizo afuera, aquí en Chile”, dijo el Coca.

Diego Valdés tiene contrato vigente con Vélez Sarsfield, es por ello que Blanco y Negro debe llegar a un acuerdo con el equipo argentino si es que quiere fichar al ex 10 de la selección chilena.

En síntesis

Fernando Ortiz dirigió a un Colo Colo juvenil que cayó 4-1 ante O’Higgins.

dirigió a un Colo Colo juvenil que cayó 4-1 ante O’Higgins. El club Colo Colo lidera la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja.

lidera la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja. El futbolista Diego Valdés tiene contrato vigente con el club argentino Vélez Sarsfield.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Recoleta por la Copa Chile?

El partido entre Colo Colo y Deportes Recoleta por la Copa Chile se jugará este lunes 6 de julio, a partir de las 19:30 horas, en el estadio Monumental.