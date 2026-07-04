Colo Colo superó a U. de Chile y se proclamó campeón de las categorías Sub 15 y Sub 18. Fueron dos goleadas del Cacique.

Colo Colo vivió una linda jornada en el Fútbol Joven. Este sábado 4 de julio, las categorías Sub 15 y Sub 18 se impusieron frente a sus pares de U. de Chile para proclamarse campeones de los torneos de Apertura.

La acción inició temprano en el Estadio Bicentenario La Florida. A las 9:00 horas, se definió la final de la Sub 15, donde el Cacique se impuso con goles de Justin Aillapan, Amaro Delgado, Darek Ramírez y Benjamín Villanueva en un 4-0.

El Bulla formó con Vasco Marín; Franco González, Emilio Reyes, Cristóbal Seguel, Edouarling Joseph; Alonso Zurita, Esteban Neira, Leon Iraguen; Santiago Briceño, Tomas Meneses y Marthin Fuentes.

Colo Colo, en tanto, fue con Renato Pinto; Benjamín Villanueva, Juan José Durán, Mateo Aguilar, Tomás Alonso; Vladimir González, Lucas Ramos, Darek Ramírez, Justin Aillapan, Lyonel Mardones; Amaro Delgado.

Final Sub 18: Colo Colo goleó por 5-0 a U. de Chile para quedarse con el título

Más tarde, a las 12:00 horas, saltaron a la cancha las series Sub 18. Nuevamente, fue goleada para Colo Colo. En el equipo de Rubén Bascuñán hubo jugadores como Vicente Martínez, Rodrigo Catalán y Pierre Allende, quienes han sumado minutos ya con el primer equipo.

Máximo Oyarzún (de penal), Gedeon Díaz, Martín Orellana, Cristian Cárdenas y Tomás Pinaud se encargaron de poner el 5-0 para otro título del Cacique.

La U formó con Franco Mancilla; Dylan Erazo, Benjamín Dinamarca, Matías Vergara, Renato Núñez; Joaquín Ovalle, Diego De la Jara, Andher González, Diego Cofré, David Guzmán, Santiago Martín.

En tanto, el Popular alineó con Lautaro Tapia; Rodrigo Catalán, Bruno Torres, Alonso Olguín, Matías Orellana; Claudio Salvo, Cristian Díaz, Vicente Martínez; Gedeon Díaz, Pierre Allende y Máximo Oyarzún.