Fernando Ortiz prepara un equipo con varios cambios en comparación al equipo que cayó goleado ante O’Higgins el pasado jueves en Rancagua.

Colo Colo quiere sacudirse de la dura derrota ante O’Higgins del pasado jueves en Rancagua. El Cacique ahora recibirá a Deportes Recoleta, teniendo una nueva oportunidad de sellar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Para este compromiso Fernando Ortiz planea varios cambios respecto al equipo que cayó goleado ante los celestes. Sin ir más lejos, solo Gabriel Maureira, Matías Fernández, Diego Ulloa, Álvaro Madrid y Leandro Hernández mantienen su camiseta de titular.

En ese sentido, los grandes sacrificados serán Erick Wiemberg y Javier Méndez en defensa, así como también Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Vicente Martínez en delantera.

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El XI de Colo Colo ante Recoleta

La gran vuelta en este once del Cacique será Arturo Vidal en defensa, quien será el líbero en esa zona junto a Jeyson Rojas y Joaquín Sosa como stoppers. Además, en el mediocampo irá desde el arranque Álvaro Madrid, mientras que en delantera serán Maxi Romero y Lea Hernández los titulares.

Arturo Vidal vuelve a la titularidad en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Así las cosas, la formación del Popular ante Recoleta será con Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Álvaro Madrid y Diego Ulloa en mediocampo; Maximiliano Romero y Leandro Hernández en ofensiva.

Los albos son líderes del Grupo E con 9 puntos, por lo que con un triunfo sacarán pasajes a los octavos de final de la Copa Chile 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Recoleta?

Albos y Textileros se verán las caras este lunes 6 de abril a las 19:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Copa Chile 2026.

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En síntesis