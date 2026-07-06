La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 sigue su curso y la emoción de las rondas decisivas no se detiene. Para este lunes 6 de julio, la cartelera mundialera nos ofrece dos encuentros de alto impacto, pero solo uno de ellos se podrá disfrutar de manera gratuita a través de la televisión abierta en Chile.
Como ha sido la tónica durante el torneo, Chilevisión continuará con su cobertura mundialista y llevará a las pantallas de los hogares chilenos uno de los duelos más atractivos de la jornada.
El partidazo que va por Chilevisión
Prepara unas papitas fritas y acomódate en el sillón, porque el partido que transmitirá Chilevisión hoy será el vibrante duelo europeo entre España y Portugal, dos candidatos al título.
Ambas escuadras medirán fuerzas a partir de las 15:00 horas, en un duelo de pronóstico reservado donde los ibéricos buscarán imponer su fútbol de posesión ante la siempre peligrosa y rápida escuadra lusa.
España juega ante Portugal
La transmisión de Chilevisión comenzará minutos antes con toda la previa, análisis y las formaciones confirmadas.
¿Qué pasa con el otro partido de la jornada?
Para los fanáticos que están siguiendo a la selección local, hay un aviso importante: el encuentro que animarán Estados Unidos vs. Bélgica, programado para las 20:00 horas, no será transmitido por las pantallas de Chilevisión.
Este enfrentamiento nocturno, donde los norteamericanos buscarán hacer valer su localía ante los “Diablos Rojos”, solo estará disponible a través de las señales de pago y plataformas de streaming que cuentan con los derechos totales del Mundial.
ver también
Erling Haaland explica su receta para hacer goles tras hazaña de Noruega ante Brasil: “No sé cómo lo hago”
Resumen de la programación mundialera de hoy (6 de julio)
- ⚽ España vs. Portugal
- Horario: 15:00 horas.
- Transmite: Chilevisión (TV abierta).
- ⚽ Estados Unidos vs. Bélgica
- Horario: 20:00 horas.
- Transmite: No transmite Chilevisión (Solo DirecTV).