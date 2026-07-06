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Mundial 2026

¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO Portugal vs. España y a qué hora juegan por el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal protagonizan duelo imperdible por un cupo en los cuartos de final del Mundial.

Por Franccesca Arnechino

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Cristiano Ronaldo buscará seguir con vida en el que podría ser su último Mundial.
© Gemini - RedgolCristiano Ronaldo buscará seguir con vida en el que podría ser su último Mundial.

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este lunes con uno de los partidos más esperados del torneo: Portugal y España, que protagonizarán un duelo épico para quedarse con un lugar en los cuartos de final.

La selección de Cristiano Ronaldo llega tras superar una exigente llave frente a Croacia, mientras que España avanzó luego de golear a Austria. Partido prometedor, que podría marcar el último enfrentamiento mundialista del histórico delantero portugués, enfrentando al país donde brilló en su paso por el Real Madrid.

CR7 se juega la continuidad en cuartos de final, en el que podría ser su último mundial – Getty

CR7 se juega la continuidad en cuartos de final, en el que podría ser su último mundial – Getty

¿Dónde ver Portugal vs. España?

Portugal se enfrenta a España este lunes 6 de julio, desde las 15:00 hrs de Chile, en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, por los octavos de final de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través deDSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…

  • Portugal vs. España jugarán por octavos de final este lunes 6 de julio.
  • El partido comenzará a las 15:00 horas de Chile en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.
  • Chilevisión, DSports, Amazon Prime transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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