El delantero sigue sin darle un centímetro de ventaja al argentino y lideró la victoria de Francia. Vuelve a la cima, pero a la espera de lo que pase con los que vienen atrás.

Kylian Mbappé agiganta su leyenda en el Mundial 2026 luego de ajustar aún más la tabla de goleadores. Este jueves el delantero lideró la clasificación a semifinales de los Galos para acercarse cada vez más a Lionel Messi en la cima de la pelea por la Bota de Oro.

Los franceses vencieron por 2 a 0 a Marruecos en los cuartos de final de la cita planetaria y avanzaron a la próxima ronda. Todo gracias a una nueva joya del artillero del Real Madrid, quien además inscribió su nombre en la historia con un hito muy particular.

Y es que este es su octavo gol en la presente edición del torneo. Con ello, se transformó en el primer jugador en anotar esa cantidad de goles en dos versiones seguidas del certamen después de lo que fue su actuación en Qatar 2022.

Kylian Mbappée presiona a Lionel Messi como goleador del Mundial 2026: así queda la tabla

La pelea por ser el goleador del Mundial 2026 suma un nuevo capítulo gracias a otra actuación descomunal de Kylian Mbappé. El delantero anotó en la victoria 2 a 0 de Francia ante Marruecos y le mete una presión enorme a Lionel Messi por partida doble.

Kylian Mbappé marcó en el triunfo de Francia y sigue

El francés llegó a los mismos 8 que tiene el argentino, dejando atrás a Erling Haaland con 7. Detrás del podio viene Harry Kane con 6 y Ousmane Dembélé con 5, con todos aún con partidos por jugar en los cuartos de final de la cita planetaria.

Además, Kiki sigue haciendo historia al marcar su gol número 20 en todas sus participaciones en el certamen. ¿Lo llamativo? Ha sido en la misma cantidad de partidos, lo que grafica lo letal que ha sido y que el título de “Señor Mundiales” parece quedarle bien.

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Eso no es todo, ya que esto le permite quedar a tan solo 1 de Lionel Messi en la lucha por ser el goleador histórico del torneo. El argentino suma 21 y todavía tiene que jugar ante Suiza por los cuartos de final, donde podría aumentar su registro.

Aunque para el francés todavía queda carrera por delante para poder lograr su gran objetivo. A sus 27 años, fácilmente puede jugar una o dos veces más la competencia, pero sin duda dejar al astro argentino sin ese logro sería un premio especial.

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Kylian Mbappé no para de marcar y deja en llamas la pelea en la tabla de goleadores del Mundial. El francés está intratable y lidera a una Francia que saca chapa de candidato.

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El rival de Francia en semifinales del Mundial 2026

Francia se mete en las semifinales del Mundial 2026 y ahora espera para conocer a su rival. Este será el ganador de la llave que animarán España y Bélgica este viernes 10 de julio a partir de las 15:00 horas.

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En resumen, Mbappé y el Mundial 2026