El reciente fichaje del Barcelona de España llenó de loas al centrodelantero del Bayern Múnich y lo puso a la altura de la Pulga. "Quiero imitar todo lo que hace", apuntó el extremo de 25 años.

Se jugaba una hora de partido cuando el DT de Inglaterra mandó al campo de juego a Anthony Gordon, el socio perfecto que tuvo Harry Kane en la trabajadísima victoria de Inglaterra ante RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026.

El extremo, reciente fichaje del Barcelona de España, reemplazó a Marcus Rashford. Y fue el compañero soñado que tuvo el capitán de los ingleses. Lo asistió en los dos goles que Kane le anotó al espectacular golero Lionel Mpasi, quien fue compañero del chileno Damián Pizarro en Le Havre de Francia y exhibió un nivel muy alto durante el torneo.

Para el 1-1, Gordon sacó un centro preciso que encontró al atacante del Bayern Múnich, aunque contó con la débil marca de Axel Tuanzebe. Y para el tanto de la victoria, el exjugador del Newcastle United tuvo el mérito de entregarle la pelota a Kane fuera del área congoleña.

El festejo de Kane, Gordon y Bellingham ante RD Congo. (Richard Pelham/Getty Images).

Aunque el capitán del cuadro dirigido por Thomas Tuchel hizo todo el resto: se abrió el espacio ante una marca y tres futbolistas más que lo rodeaban antes de clavar un bombazo extraordinario que dejó parado al bueno de Mpasi. “Es increíble estar cerca de Kane, está en la élite del fútbol”, apuntó Gordon luego del encuentro.

“Está en lo más alto. Ha tenido una temporada de élite y sólo puede ser superado por Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos. Eso habla de su nivel”, aseguró el jugador de 25 años, quien dejó las Urracas para fichar en el Barça a cambio de 80 millones de euros.

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Anthony Gordon, el imitador histórico de Harry Kane en el Mundial 2026

Anthony Gordon y Harry Kane no juegan en el mismo puesto, pero la calidad del capitán de Inglaterra hizo que su compañero se propusiera a emularlo, sobre todo por lo que percibió de él durante el Mundial 2026. El exjugador del Everton lo llenó de loas.

La felicidad del DT alemán Thomas Tuchel, Anthony Gordon. Harry Kane y Elliot Anderson. (Michael Reaves/Getty Images).

“Quieres adquirir todos su hábitos y observar todo lo que hace. No es casualidad. su consistencia diaria y lo duro que trabaja con seriedad y pasión”, apuntó Gordon, quien anotó un registro histórico, según destacó el periodista español Míster Chip.

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Fue el primer futbolista con doblete de pases-gol como suplente en un duelo de eliminación directa de la Copa del Mundo. Algo que quizá le abre la titularidad para el duelo ante México de los octavos de final. “Kane nunca se equivoca y es una inspiración para todos nosotros”, sentenció Gordon, quien ya mira al Tri en la ronda de 16 mejores.

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¿Cuándo juegan Inglaterra vs México en el Mundial 2026?

Inglaterra y México chocarán por los octavos de final el domingo 5 de julio a contar de las 22 horas, según el horario de Chile continental. Aquel partido se disputará en el estadio Azteca.