El Mundial 2026 llega a una fase decisiva y tendrá un encuentro que puede sacar chispas. El ganador enfrentará a México.

Se viene un nuevo partido de 16avos de final del Mundial 2026. Inglaterra enfrenta a República Democrática del Congo, con la esperanza de meterse en octavos de final. El ganador del encuentro enfrentará a México.

Los ingleses vienen de ganar el Grupo L del Mundial. Eso sí, no les fue del todo fácil. Parecía un grupo hecho para los británicos, pero no consiguieron una victoria ante Ghana y les costó de sobremanera Panamá. De hecho, el partido más avasallador de los Three Lions fue ante Croacia, supuestamente el equipo más difícil de los tres rivales.

Por otro lado, RD Congo tuvo una remarcable presentación en su inicio en esta Copa del Mundo ante Portugal, empatando un apretado partido. Luego, cayeron por la mínima ante Colombia y consiguieron el triunfo esperado ante Uzbekistán. Con esto les dio de sobra para ser uno de los mejores terceros del Grupo K. Ahora, van por una gran hazaña.

Inglaterra viene inspirada tras vencer a Panamá | Getty Images

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