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Mundial 2026

Sigue el MINUTO A MINUTO: Inglaterra vs RD Congo EN VIVO por los 16avos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 llega a una fase decisiva y tendrá un encuentro que puede sacar chispas. El ganador enfrentará a México.

Por Jose Arias

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Inglaterra y su trabajo pre competitivo.
© Getty ImagesInglaterra y su trabajo pre competitivo.

Se viene un nuevo partido de 16avos de final del Mundial 2026. Inglaterra enfrenta a República Democrática del Congo, con la esperanza de meterse en octavos de final. El ganador del encuentro enfrentará a México.

Los ingleses vienen de ganar el Grupo L del Mundial. Eso sí, no les fue del todo fácil. Parecía un grupo hecho para los británicos, pero no consiguieron una victoria ante Ghana y les costó de sobremanera Panamá. De hecho, el partido más avasallador de los Three Lions fue ante Croacia, supuestamente el equipo más difícil de los tres rivales.

Por otro lado, RD Congo tuvo una remarcable presentación en su inicio en esta Copa del Mundo ante Portugal, empatando un apretado partido. Luego, cayeron por la mínima ante Colombia y consiguieron el triunfo esperado ante Uzbekistán. Con esto les dio de sobra para ser uno de los mejores terceros del Grupo K. Ahora, van por una gran hazaña.

Inglaterra viene inspirada tras vencer a Panamá | Getty Images

Inglaterra viene inspirada tras vencer a Panamá | Getty Images

Puedes seguir todo lo que acontezca con este partido de 16avos de final del Mundial 2026, con RedGol. ¡No te pierdas nada de esta importante definición!

Así va a alinear Inglaterra

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Próximo rival de México

El ganador del encuentro entre Inglaterra y RD Congo será el rival de México en los octavos de final del Mundial 2026. Los aztecas miran de reojo este partido.

Bienvenid@s minuto a minuto de Inglaterra vs RD Congo

Llegamos a instancias de definición en el Mundial 2026. Los dieciseisavos de final entran en tierra firme y este miércoles se sabrá el rival de México, equipo anfitrión que el martes por la noche eliminó a Ecuador.

El duelo será entre Inglaterra y República Democrática del Congo y se jugará en el Mercedez-Benz Stadium de Atlanta, a las 12.00 horas chilenas.

Puedes seguir el minuto a minuto de este entretenido encuentro acá. Tendrás toda la información de la previa del partido y de cada una de las jugadas y acontecimientos importantes durante el encuentro. ¡No te pierdas nada!

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