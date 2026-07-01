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Mundial 2026

¿Va por TV abierta? A qué hora y dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. RD Congo en el Mundial 2026

Ingleses y africanos se juegan su paso a octavos de final en la Copa del Mundo.

Por Franccesca Arnechino

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Inglaterra vs. Congo se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026.
© GeminiInglaterra vs. Congo se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026.

Inglaterra y R.D Congo abren este miércoles los dieciseisavos de final del Mundial 2026, duelo que entregará un boleto a la siguiente ronda. Los ingleses avanzaron sin mayores complicaciones en fase de grupos, pero con dudas en su rendimiento.

Mientras que el conjunto africano, clasificó como uno de los mejores terceros y buscará dar la sorpresa para seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Ojo, porque al ser una llave de eliminación directa, solo uno pasará a octavos de final.

Harry Kane y Jude Bellingham anotaron el 2-0 contra Panamá – Getty

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¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo?

Inglaterra se enfrenta a República del Congo este miércoles 1 de julio, desde las 12:00 hrs de Chile, en el Atlanta Stadium, por los dieciseisavos la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Los dieciseisavos de final se disputarán hasta el 4 de julio y definirá a los 16 equipos que seguirán en carrera por el título. De los 16 encuentros programados, 12 se jugarán en Estados Unidos, dos en México (Monterrey y Ciudad de México) y los otros dos en Canadá (Vancouver y Toronto).

Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…

  • Inglaterra vs. RD Congo jugarán por dieciseisavos este miércoles 1 de julio.
  • El partido comenzará a las 12:00 horas de Chile en el Atlanta Stadium.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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