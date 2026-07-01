Inglaterra y R.D Congo abren este miércoles los dieciseisavos de final del Mundial 2026, duelo que entregará un boleto a la siguiente ronda. Los ingleses avanzaron sin mayores complicaciones en fase de grupos, pero con dudas en su rendimiento.
Mientras que el conjunto africano, clasificó como uno de los mejores terceros y buscará dar la sorpresa para seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Ojo, porque al ser una llave de eliminación directa, solo uno pasará a octavos de final.
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¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo?
Inglaterra se enfrenta a República del Congo este miércoles 1 de julio, desde las 12:00 hrs de Chile, en el Atlanta Stadium, por los dieciseisavos la cita planetaria.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Los dieciseisavos de final se disputarán hasta el 4 de julio y definirá a los 16 equipos que seguirán en carrera por el título. De los 16 encuentros programados, 12 se jugarán en Estados Unidos, dos en México (Monterrey y Ciudad de México) y los otros dos en Canadá (Vancouver y Toronto).
Tabla de posiciones Mundial 2026
En resumen…
- Inglaterra vs. RD Congo jugarán por dieciseisavos este miércoles 1 de julio.
- El partido comenzará a las 12:00 horas de Chile en el Atlanta Stadium.
- DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.