Justo antes del encuentro, un periodista argentino sorprendió con la manera en que al otro lado de la cordillera ven la definición ante la Roja de Europa. Aseguró que el equipo y Messi ya cumplieron.

Argentina está a horas de disputar una nueva final, ahora en el Mundial 2026, pero sin la emoción de hace cuatro años atrás. Lo que debería ser una locura previo al duelo ante España se ha tomado de una forma más relajada y, según un periodista al otro lado de la cordillera, hay una razón.

La emocionante remontada que vivieron los trasandinos ante Inglaterra fue, para muchos, su propia definición. El peso histórico de los ingleses a nivel social por la guerra de Las Malvinas fue una motivación extra, pero hoy les deja un sabor distinto cuando están a nada de bajar su cuarta estrella.

Así por lo menos lo dio a entender el periodista Alejandro Fabbri, quien conversó con RedGol sobre el duelo que se viene. Ahí sorprendió al revelar que el pueblo argentino ya quedó conforme y que, pase lo que pase, tanto el equipo como el propio Lionel Messi ya cumplieron.

Periodista trasandino asegura que para Argentina la final del Mundial fue con Inglaterra y no España

Previo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, RedGol conversó con el periodista Alejandro Fabbri sobre todo lo que se viene. Y si bien nos esperábamos emoción, lo cierto es que al otro lado de la cordillera ya sienten que jugaron su propia final.

En Argentina vivieron más como final el choque con Inglaterra que con España. Foto: Getty Images.

Con los dos finalistas confirmados, las apuestas al ganador acaparan el interés de los hinchas que esperan el cierre del Mundial.

El reportero sorprendió a todos con su visión de lo que ha sido el camino de la Albiceleste antes de la definición. “En general, para toda la población aquí y para el periodismo también, Argentina ya cumplió“.

¿La razón? El haber clasificado a la final del Mundial 2026 dejando en el camino a un rival que tiene un peso histórico para ellos. “Para todos, la final del mundo era con Inglaterra y ya se ganó. No va a generar mayores problemas”.

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De hecho, Alejandro Fabbri destacó que hasta Lionel Messi se sacó una mochila de encima. “Tenía una asignatura pendiente ante Inglaterra, jugar una vez en su vida y fue fundamental. Logró esa pequeña cosa que faltaba”.

Finalmente y en esa misma línea, el reportero aseguró que presión para el equipo desde los hinchas no hay. “En España, todos los que simpatizan con el Real Madrid detestan a Messi porque los hizo sufrir con la camiseta del Barcelona, eso está claro“.

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Argentina no está tan motivada como otras veces con la final del Mundial 2026. La Albiceleste puede conseguir la cuarta estrella de su historia, pero para ello debe vencer a una España a la que están subestimando.

Fecha y hora de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

Mientras en Argentina le vayan el perfil, España está lista para enfrentar la gran final del Mundial 2026. La Roja de Europa enfrentará a la Albiceleste este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas.

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En resumen, España y Argentina en el Mundial 2026