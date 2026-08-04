El nuevo arquero de los albo hace valer su popularidad tras el Mundial y muestra a Chile y los albos a todo el planeta.

El fichaje de Vozinha como jugador de Colo Colo dio la vuelta al mundo, tanto así que las estrellas del fútbol comienzan a felicitar al arquero de la selección de Cabo Verde que fue la gran figura del Mundial 2026.

El gran refuerzo de los albos posteo por primera vez desde que llegó al país, para contar a todo el planeta que ahora está en Chile para vestir la camiseta del cuadro albo en el estadio Monumental.

Una situación que hizo que mucha gente apareciera en sus historias donde el hombre hace notar su presencia en un nuevo paso en su carrera, que saca a los albos al mundo.

ver también Colo Colo publica el video del primer entrenamiento de Vozinha en el estadio Monumental

Vozinha saca a Colo Colo a todo el mundo

Vozinha fue presentado como jugador de Colo Colo, lo que hizo que por primera vez posteara desde Chile en sus plataformas digitales, con un mensaje que encantó a todo el mundo.

“Llegada a Chile, exámenes médicos completados y contrato firmado. Muy feliz de ser parte de esta gran familia y motivado para dar lo mejor en cada desafío. ¡Vamos Colo Colo!”, fue el mensaje en sus redes.

Algo que repitió minutos después con postales del primer entrenamiento en las canchas de entrenamiento del estadio Monumental, donde ya tuvo su primer encuentro con sus compañeros.

Mira las foto de Vozinha: