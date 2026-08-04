Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Vozinha postea por primera vez como jugador de Colo Colo: es felicitado por todo el mundo

El nuevo arquero de los albo hace valer su popularidad tras el Mundial y muestra a Chile y los albos a todo el planeta.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Vozinha escribió por primera vez al mundo desde Chile.
© Colo ColoVozinha escribió por primera vez al mundo desde Chile.

El fichaje de Vozinha como jugador de Colo Colo dio la vuelta al mundo, tanto así que las estrellas del fútbol comienzan a felicitar al arquero de la selección de Cabo Verde que fue la gran figura del Mundial 2026.

El gran refuerzo de los albos posteo por primera vez desde que llegó al país, para contar a todo el planeta que ahora está en Chile para vestir la camiseta del cuadro albo en el estadio Monumental.

Una situación que hizo que mucha gente apareciera en sus historias donde el hombre hace notar su presencia en un nuevo paso en su carrera, que saca a los albos al mundo.

Colo Colo publica el video del primer entrenamiento de Vozinha en el estadio Monumental

ver también

Colo Colo publica el video del primer entrenamiento de Vozinha en el estadio Monumental

Vozinha saca a Colo Colo a todo el mundo

Vozinha fue presentado como jugador de Colo Colo, lo que hizo que por primera vez posteara desde Chile en sus plataformas digitales, con un mensaje que encantó a todo el mundo.

“Llegada a Chile, exámenes médicos completados y contrato firmado. Muy feliz de ser parte de esta gran familia y motivado para dar lo mejor en cada desafío. ¡Vamos Colo Colo!”, fue el mensaje en sus redes.

Algo que repitió minutos después con postales del primer entrenamiento en las canchas de entrenamiento del estadio Monumental, donde ya tuvo su primer encuentro con sus compañeros.

Mira las foto de Vozinha:

Lee también
Así queda el cuadro de octavos de final de Copa Chile
Chile

Así queda el cuadro de octavos de final de Copa Chile

Gago toma nueva decisión con Marcelo Díaz en U de Chile
U de Chile

Gago toma nueva decisión con Marcelo Díaz en U de Chile

La U confirma el segundo refuerzo: Reinhart ya es azul
U de Chile

La U confirma el segundo refuerzo: Reinhart ya es azul

Salah le quita el puesto de refuerzo a un jugador de la Roja
Internacional

Salah le quita el puesto de refuerzo a un jugador de la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo