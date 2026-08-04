La leyenda egipcia tiene avanzadas negociaciones con el Trabzonspor de Turquía, lo que puede dejar al chileno fuera del mercado.

El mercado de fichajes está activo en todo el mundo, donde hay un jugador de la selección chilena que, al parecer, tenía las maletas listas y ahora las tendrá que desarmar.

Así al menos se habla con Darío Osorio, donde aseguraban que ya estaba encaminado a dejar el Midtjylland de Dinamarca, para dar un nuevo salto en su carrera.

Algo que puede tener un drástico freno de mano, porque el Trabzonspor de Turquía confirmó que está cerca de cerrar a la gran estrella de Mohamed Salah, lo que puede dejar de lado al formado en Universidad de Chile.

Darío Osorio podría hacer las maletas a Turquía.

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Darío Osorio podría seguir en Dinamarca

El Trabzonspor era el equipo que empujaba por la carta de Darío Osorio para llevarlo al fútbol de Turquía, en largas semanas de negociaciones con el Midtjylland de Dinamarca.

Pero la demora tiene una respuesta, o al menos deja duda en el futuro del jugador de la selección chilena, por el acercamiento de Mohamed Salah con el equipo tras dejar el Liverpool.

En ese sentido, aseguran que el “faraón” egipcio tiene listo un acuerdo de dos años de contrato, lo que habla de lo firme que avanza para ser refuerzo en Turquía.

Esto, según los medios en Europa, deja en el aire la opción de Darío Osorio, quienes al ocupar el dinero por Salah, pueden dejar de lado el fichaje por el formado en la U.