El golero que fue figura en el Mundial 2026 fue presentado oficialmente en el Cacique y lanzó una hermosa reflexión en torno a la carga mental que le significa jugar en los albos.

Luego de que Colo Colo logró cerrar el fichaje de Vozinha, este martes 4 de agosto se realizó la presentación oficial del arquero que fue furor en el Mundial 2026 tras su actuación como capitán de Cabo Verde. El africano quedó en condición de agente libre del GD Chaves en plena competencia.

Y tras la caída en la negociación por Santiago Mele, quien plantó a los albos y llegó a Independiente de Avellaneda, en el Cacique surgió la opción de fichar a Vozinha. El portero de 40 años arribó al país en medio de una locura monumental este domingo 2 de agosto.

En su primera aparición oficial con los medios de comunicación, Josimar Évora Dias recibió una consulta sobre la presión que le significa jugar en el equipo más ganador del fútbol chileno. “Tengo que pensar bien qué decir”, manifestó Vozinha ante esa pregunta.

Vozinha generó mucha expectación desde su llegada al Cacique. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

“Sabes que este idioma no es mi fuerte. Hablo portugués e inglés mejor, pero estoy intentando hablar en español o en chileno. En fútbol no hay presión”, aseguró el caboverdiano, flamante incorporación de los albos, donde luchará por el puesto con Gabriel Maureira.

Añadió una emotiva reflexión ante eso. “Pienso que presión es cuando uno está enfermo o alguien de tu familia está enfermo. O cuando no tienes algo para comer”, manifestó Vozinha, quien tuvo una gran actuación en los cuatro partidos que su nación disputó en la Copa del Mundo.

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Vozinha reflexiona sobre la presión por su fichaje en Colo Colo: “Sólo pienso en ayudar al club”

El fichaje de Vozinha podría generar un inesperado problema para Colo Colo, aunque el caboverdiano descartó sentir algo de presión por su llegada a Pedrero. “Sé que mucha gente de las aficiones quieren siempre lo mejor en el fútbol”, afirmó.

“Pienso que todos los jugadores trabajamos día a día para estar bien. Jugar el Mundial era una gran presión”, recordó el africano, quien enfrentó a España, Uruguay y Arabia Saudita en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Y a Argentina en la ronda de 32 mejores.

Vozinha en la presentación con Colo Colo. (Diego Martin/Photosport).

Añadió que “jugué contra los mejores selecciones del mundo. Sólo pienso en trabajar y ayudar al club a conseguir los objetivos”. Así las cosas, Vozinha ya vivió su primera práctica bajo las órdenes del cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz y debe ponerse a punto antes de materializar su debut.

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Revisa las imágenes de la presentación de Vozinha