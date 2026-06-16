El portero de 40 años fue la gran figura de Cabo Verde en el histórico empate vs España: su cuenta de Instagram vivió un crecimiento de locura y hubo al menos tres historias falsas en torno a su vida.

A pesar de que Tim Payne fue el jugador viral antes del comienzo del Mundial 2026, el experimentado arquero de Cabo Verde Vozinha lo superó de manera orgánica. No por una ridiculez propiciada por un streamer argentino. Sólo gracias a una actuación de salvador.

Con 40 años a cuestas, el avezado golero que pronto quedará libre tras su experiencia en el CD Chaves de Portugal ahogó varios gritos de gol de España en aquel sorpresivo empate que dejó a muchos futboleros alrededor del planeta boquiabiertos.

Hizo siete atajadas y pudo cerrar su portería. Fue elegido la figura del encuentro y eso provocó una explosión en sus redes sociales. Particularmente en Instagram, donde antes del primer duelo mundialero tenía apenas 26 mil seguidores. Una cifra considerable, pero nada comparado con la actual.

Vozinha tuvo una actuación soñada ante los hispanos. (Buda Mendes/Getty Images).

A día de hoy, martes 16 de junio a las 20:40 horas, la cuenta oficial de Vozinha registra 10 millones 400 mil seguidores. Una locura total que fue producto de un sueño por el que el golero esperó toda su vida. “Luché durante muchos años por vivir esto”, dijo muy emocionado tras clausurar su arco a los españoles.

Captura Instagram.

Pero así como hubo muchas historias bonitas en torno al experimentado Josimar Dias, el nombre real del arquero, también hubo algunas falsas. Como por ejemplo, que fue electricista. O que llegó al seleccionado de Cabo Verde a través de Linkedin, la red social en la que todos se jactan de lo buenísimos que son para hacer sus trabajos. Aunque eso sí era real con su compañero Roberto ‘Pico’ Lopes. Incluso se dijo que Vozinha fue conductor de autobuses. También era mentira.

ver también Todo lo que debes saber sobre Cabo Verde en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Los mitos en torno a Vozinha, el arquero viral del Mundial 2026

Vozinha lleva más de 20 años ligado al fútbol profesional, aunque recién con su exhibición en el Mundial 2026 frente a España se hizo conocido en todo el planeta, al menos por los aficionados de este deporte. También jugó en el AEL Limassol de Chipre.

Y en el AS Trencin de Eslovaquia. Un dirigente del Mindelense de Portugal le contó a VerificaRTVE que “es un profesional del fútbol y vive exclusivamente de eso”. Con cuatro décadas a cuestas no parece mucho tiempo más el que le resta como arquero.

Vozinha sabe que tuvo un partido espectacular ante los españoles. (Buda Mendes/Getty Images).

Pero seguramente podrá gozar de explotar su imagen pública cuando cuelgue los guantes. El 1 de junio, dejó una emotiva despedida al CD Chaves de Portugal, el último club que defendió. “Fue un honor representar a este equipo y defender esta camiseta”, escribió el popular Vozinha en su Instagram, donde tiene admiradores de todo el mundo.

ver también Johnny Herrera se saca los guantes por Vozinha: “Lo agarraron a pelotazos y respondió”

Revisa el compacto del empate entre Cabo Verde y España

Así va la tabla del Grupo H en el Mundial 2026

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde están igualados en la tabla con un punto tras un partido en el Grupo H del Mundial 2026.