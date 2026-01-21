¡Un duro golpe llegó desde España para Lucas Cepeda! El extremo de Colo Colo se encuentra en plenas negociaciones con Elche para dar el salto al ‘Viejo Continente‘ y, hasta hace algunos días, todo apuntaba a que el acuerdo estaba bien encaminado.

De hecho, ya habían trascendido varios detalles de la operación, como que la oferta rondaría los 4 millones de dólares y que el Cacique incluso se quedaría con el 15% de los derechos económicos del jugador, pensando en una futura venta.

ver también Joaquín Montecinos desclasifica su frustrado paso a Colo Colo: “No soy de arrepentirme”

Sin embargo, cuando todo hacía presagiar un final feliz para este jueves 22, desde España encendieron las alarmas. El medio partidario del Elche, diariofranjiverde.com, aseguró que el fichaje de Lucas Cepeda comenzó a trabarse por la postura adoptada por Colo Colo.

Colo Colo hace tambalear el fichaje de Cepeda

Según publicó el citado medio este miércoles 21 de enero; “la operación atraviesa un momento de tensión en los despachos” , agregando que el principal punto de conflicto pasa por lo económico. En específico, detallan que Colo Colo se mantiene firme en su exigencia de recibir el pago íntegro del traspaso , mientras que “el club franjiverde trata de negociar una rebaja en las pretensiones económicas”.

Desde España avisan complicaciones en la negociación por Cepeda. (Foto: diariofranjiverde.com)

Esta diferencia en las posturas habría enfriado momentáneamente las conversaciones, generando incertidumbre respecto al futuro inmediato del atacante de 23 años, quien sigue a la espera de resolver su situación.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, desde Colo Colo no se han referido públicamente a esta información. No obstante, horas antes, TNT Sports adelantó que las negociaciones con Elche continúan y que el traspaso aún está en negociaciones.

En ese contexto, el medio nacional señaló que el conjunto hispano intentaría destrabar la operación incluyendo alternativas dentro de la negociación, como el nombre de Matías Dituro, actual arquero del elenco licitano y uno de los pedidos expresos del entrenador albo, Fernando Ortiz.

Así, el futuro de Lucas Cepeda sigue en suspenso, mientras Colo Colo se mantiene firme en su postura y Elche busca fórmulas para cerrar una operación que, por ahora, vive horas clave.

Publicidad

Publicidad