Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Joaquín Montecinos desclasifica su frustrado paso a Colo Colo: “No soy de arrepentirme”

El delantero aseguró que si bien hubo un mal manejo en su posible arribo al Cacique, en verdad no se arrepiente de haber intentado llegar al Monumental.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Montecinos intentó llegar a Colo Colo hace algunos meses.
© Photosport.Montecinos intentó llegar a Colo Colo hace algunos meses.

Joaquín Montecinos a mediados del 2025 fue protagonista de toda una polémica en el fútbol chileno. El delantero presionó por llegar a Colo Colo desde O’Higgins, algo que desató la furia en Francisco Meneghini, quien lo cortó del plantel celeste por su supuesto poco compromiso.

Hoy en Deportes Limache el jugador de 30 años asegura que no se arrepiente de haber intentado fichar en el Cacique y si todo llegó a mal puerto es precisamente por los malos manejos que hubo en la operación.

Así mismo lo dejó en claro en entrevista con La Tercera, donde Joaco además recordó la cortada que le dio Paqui y que le quitó varios meses de juego en Rancagua.

Joaquín Montecinos y su sorpresiva elección de jugar en Limache: “Pude jugar afuera, pero…”

ver también

Joaquín Montecinos y su sorpresiva elección de jugar en Limache: “Pude jugar afuera, pero…”

Montecinos recuerda su frustrado arribo a Colo Colo

El atacante partió diciendo que “siempre he sido decidido con mis decisiones. No soy de arrepentirme porque sé muy bien lo que estoy haciendo. Hubo un mal manejo, ustedes ya lo saben, ya les he explicado lo que pasó. Ya está, ya pasó”.

“Quiero volver a nacer en el fútbol y sentir esas sensaciones de cuando recién comencé, de querer comerme el mundo. Llego a un club que viene en crecimiento. Estoy muy contento, con muchas ganas. Se viene un desafío muy importante, la Supercopa inmediatamente”, agregó.

Joaquín Montecinos fue cortado en O&#039;Higgins por intentar llegar a Colo Colo hace unos meses. | Foto: Photosport.

Joaquín Montecinos fue cortado en O’Higgins por intentar llegar a Colo Colo hace unos meses. | Foto: Photosport.

Publicidad

Sobre la decisión de Meneghini de córtalo en O’Higgins, Joaco sostuvo que “está todo claro respecto a lo que sucedió. Siempre voy a respetar a las personas. Independiente de lo que pasó, le tengo mucho cariño a Paqui. Estuvimos en dos ocasiones juntos y lo que pasó se conversó”.

“Hoy estoy enfocado en lo mío. Mi preocupación es volver a mi mejor versión. Fueron seis meses en que no estuve en la órbita y tengo que volver de la mejor manera. Mi foco es 100% mi vida, mi familia y lo que voy a hacer futbolísticamente en Limache”, concluyó el ex seleccionado.

Por su “culpa” quedó cesante: la revancha inmediata de Joaquín Montecinos con Colo Colo

ver también

Por su “culpa” quedó cesante: la revancha inmediata de Joaquín Montecinos con Colo Colo

Los números con que Montecinos llega a Limache

Joaco Montecinos llegó al cuadro tomatero tras jugar en el 2025 un total de 18 compromisos con O’Higgins, siendo 13 por la Liga de Primera y cinco en la Copa Chile. En ellos anotó tres goles y dio dos asistencias en 1182 minutos de acción.

Publicidad
Lee también
Montecinos y su elección de ir a Limache: “Pude jugar afuera, pero…”
Chile

Montecinos y su elección de ir a Limache: “Pude jugar afuera, pero…”

La revancha inmediata de Joaquín Montecinos con Colo Colo
Colo Colo

La revancha inmediata de Joaquín Montecinos con Colo Colo

Montecinos deja la cesantía y es el refuerzo de lujo de Limache
Mercado de fichajes 2026

Montecinos deja la cesantía y es el refuerzo de lujo de Limache

Nueva ruptura amorosa del Chino Ríos tras "enamorarse en dos días"
Tenis

Nueva ruptura amorosa del Chino Ríos tras "enamorarse en dos días"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo