Colo Colo

“Es puro teatro”: compañía telefónica hace reír con un meme tras el show de Cristián Zavala

El show que hizo Zavala en Colo Colo al ejecutar su penal en la Serie Río de La Plata fue llevado a la publicidad.

Por Felipe Escobillana

Zavala fue protagonista de un simpático meme en publicidad
© ESPNZavala fue protagonista de un simpático meme en publicidad

Cristián Zavala se hizo famoso en todo el mundo luego de patear el peor penal del mundo ante Peñarol. No solamente eso: tras la pésima ejecución se hizo el lesionado y el show fue completo.

Con el pasar de las horas seguramente al delantero de Colo Colo no le quedará otra que reír, al ver repetida su performance. Es que llegó a tal nivel que se hizo meme de la compañía telefónica Wom.

Acostumbrados a ser siempre muy innovadores en el tema de la publicidad, no dejaron pasar la oportunidad para bromear con Zavala por haber fingido la lesión tras patear mal el lanzamiento.

Si tu compañía es puro teatro, pórtate a Wom”, señala la publicidad en la que aparecer un símil del jugador, con pelo rosado y todo, recibiendo un Oscar.

“Ganador categoría mejor actor”, agregaron, agregando en sus redes sociales un chiste que se hace repetitivo en estos días: “Quiso sorprender y sorprendió”.

Zavala llega en buen estado a Chile

Los medios de comunicación de todo el mundo han replicado lo sucedido en la Serie Río de La Plata con Zavala, pues es un hecho que pocas veces se ve en una cancha.

El jugador, más allá de una contusión en su rodilla, arribó a Chile de buena manera y dijo un par de cosas a la pasada. “Tranquilo nomás”, le señaló a Redgol.

Al final todo quedará en un hecho anecdótico para su carrera, pues lo importante es lo que hará en el torneo nacional desde el 31 de enero.

