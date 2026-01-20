Es tendencia:
Fútbol chileno

Joaquín Montecinos y su sorpresiva elección de jugar en Limache: “Pude jugar afuera, pero…”

El delantero firmó en el cuadro tomatero para jugar en esta temporada 2026 tras ser cortado en O’Higgins. “Siento que estoy comenzando otra vez”, aseguró.

Por Patricio Echagüe

Montecinos se fue al cuadro Tomatero tras dejar O'Higgins.
Montecinos se fue al cuadro Tomatero tras dejar O'Higgins.

Joaquín Montecinos fue protagonista de uno de los movimientos de mercado más inesperados en para este 2026. Tras ser cortado en O’Higgins por intentar irse a Colo Colo, finalmente el atacante fue contratado por Deportes Limache.

En el cuadro tomatero el jugador de 30 años espera relanzar su carrera, esa que hasta cierto punto se estancó tras un poco prolifero paso por el fútbol mexicano y una irregular campaña en Rancagua.

Así mismo lo dejó en claro el propio Joaco, quien en charla con La Tercera aseguró que si bien tuvo opciones de seguir jugando en el extranjero, eligió defender la camiseta de Limache para volver a reencantarse con la actividad.

Joaquín Montecinos y su elección de jugar en Limache

El atacante declaró al mencionado medio que “no fue fácil tomar una decisión, pero creo que necesito volver a mis raíces. Soy un jugador que se caracterizó siempre por salir de las cenizas y esta oportunidad la tomo como un desafío en ese ámbito”.

“Quiero volver a tener esa hambre y sentir esa energía de poder barrer con todos los obstáculos. Por eso tomamos la decisión. Fue en familia, para estar cerca de Santiago. También quiero que mi señora se siga desarrollando en sus actividades”, agregó.

Joaquín Montecinos defenderá su sexta camiseta en el fútbol chileno tras jugar en La Serena, Melipilla, O&#039;Higgins, San Luis y Audax Italiano. | Foto: Deportes Limache.

Joaquín Montecinos defenderá su sexta camiseta en el fútbol chileno tras jugar en La Serena, Melipilla, O'Higgins, San Luis y Audax Italiano. | Foto: Deportes Limache.

En ese sentido, Montecinos avisó que “tenía chance de ir afuera, pero hoy lo más importante es mi familia y el proyecto que tenemos juntos. Siento que estoy comenzando otra vez, es un desafío desde cero y me toma en un muy buen momento. Estoy muy feliz por mi hijo, tengo una energía extra”.

“Mi objetivo ahora es ponerme a punto futbolística y tácticamente con la idea del profe, que me ha dado mucha confianza. Espero hacerlo de la mejor manera y ser un aporte para una institución que me brindó mucho cariño, respeto y confianza”, concluyó.

Los números con que Montecinos llega a Limache

Joaco Montecinos arriba al cuadro tomatero tras jugar en el 2025 un total de 18 partidos con O’Higgins, siendo 13 por la Liga de Primera y cinco en la Copa Chile. En ellos anotó tres goles y dio dos asistencias en 1182 minutos de acción.

