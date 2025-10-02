La frustrada llegada de Joaquín Montecinos a Colo Colo fue uno de los momentos que más llamó la atención en el pasado mercado de fichajes. El delantero hasta pidió que lo sacaran de la nómina de O’Higgins por estar negociando con el Cacique.

Cuando la operación se cayó, Francisco Meneghini, DT rancagüino, fue duro. “Un jugador que hace ese planteo claramente no tiene el foco en el partido. Tras eso, tomé la decisión consensuada con los dirigentes de que entrene de forma diferenciada al plantel“, comentó el pasado 7 agosto.

Por su lado, el delantero intentó salvar la situación en redes sociales. “Sé que es un momento de mucha rabia contra mí, por lo que sucedió (…) pero voy a trabajar y voy a hablar en la cancha. Quiero demostrar que tengo mucho compromiso por la camiseta de O’Higgins”, dijo.

Lo cierto es que Joaquín Montecinos sigue pagando caro el riesgo que tomó. Desde ese momento, no volvió a ser considerado en las nóminas del Capo de Provincia y Francisco González, quien se incorporó al elenco de Rancagua en invierno pasado, ha tomado protagonismo.

¿Podrá revertir su situación Joaquín Montecinos? | Photosport

ver también El palo de Javier Correa a U. de Chile: “Si empiezas a llorar y hacer denuncias…”

El duro presente de Joaquín Montecinos en O’Higgins

Antes de ser cortado, el extremo derecho era bien considerado por Paqui Meneghini. Fue titular en 10 de 13 partidos de la Liga de Primera, donde anotó dos goles y entregó una asistencia. Ahora, recién volvió a entrenar con el resto del equipo de O’Higgins, esperando una chance.

Publicidad

Publicidad

Jorge Garcés, en conversación con LUN, intentó explicar la situación de Joaquín Montecinos. “Acá todo pasa por el jugador. En México tampoco tuvo mucha continuidad y condiciones tiene, pero no sé, es un problema de él”, comentó.

“Si el jugador se quiere ir, pero rinde, va a seguir jugando hasta el día que se vaya. Ahora, si yo lo veo desconectado, no va a jugar, es lógico. Pero en Chile se culpa a los técnicos cuando los futbolistas no juegan y el problema no es del técnico. El problema es más grave y es de los jugadores”, sumó.