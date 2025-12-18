Colo Colo tuvo el peor cierre de temporada, porque ni siquiera se acercó al título y quedó fuera de toda competencia internacional. A eso se le suma el quiebre entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz, un tema que preocupa a todos pensando en la campaña que se viene en 2026.

En los últimos días, se filtró que el DT tuvo un duro diálogo con el volante por supuestos actos de indisciplina. Por su lado, el King se manifestó públicamente contra el técnico por sus decisiones en el cierre de temporada.

En ESPN, Patricio Yáñez apoyó al entrenador y le dejó un importante mensaje a Arturo Vidal. El exdelantero del Cacique cree que el DT debe mantener su parada con el King, diga lo que diga sobre su carrera.

“No estamos hablando de obligaciones que tiene que tener Vidal. Si no está en condiciones de aportar lo que el técnico le pide, está bien que no juegue. Su carrera ha sido maravillosa, jugó en casi todos los equipos del mundo, pero Colo Colo no es una casa de beneficencia“, disparó.

“Ortiz no tiene obligación de poner a Vidal”

“El presente en el fútbol es cruel, doloroso. No es algo que se juegue con el pasado“, manifestó Pato Yáñez por la situación de Arturo Vidal.

“Si hay un quiebre, tienen que conversar. Imagino que la parada de Ortiz será, ‘Arturo, en la medida que esté preparado y yo veo que está siendo útil vas a jugar. Si encuentro que hay otro jugador que supera lo que tu haces, no vas a jugar’. Eso hay que respetarlo“, contó.

“El quiebre se debe solucionar por el bien de Colo Colo, pero Ortiz no tiene ninguna obligación de poner a Vidal si es que no está en condiciones“, cerró.