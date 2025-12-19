Este 19 de diciembre se baja el telón de los grandes eventos de boxeo de este 2025 con una velada imperdible desde el Kaseya Center de Miami. Cuando el boxeador e influencer norteamericano, Jake Paul (12-1), se mida al británico Anthony Joshua (28-4), dos veces campeón mundial de los pesos pesados.

Contienda que surgió de manera sorpresiva tras la baja de Gervonta Davis de su pelea en noviembre pasada ante Paul, esto por las graves acusaciones realizadas por su expareja.

Así, el camino quedó despejado para un enfrentamiento que muy pocos habrían imaginado. Jake Paul, con una estatura de 1,85 metros, desafiará a los imponentes 1,98 metros de Anthony Joshua, quien pese a su ventaja física debió realizar un importante sacrificio para aceptar el reto, bajando su peso hasta las 245 libras (cerca de 111 kilos).

¡Ojo! Porque el combate podrá verse en Chile y en toda Latinoamérica, aunque exclusivamente a través de una plataforma online.

¿Dónde ver a Jake Paul vs. Anthony Joshua en vivo?

El evento entre Jake Paul y Anthony Joshua se celebra este viernes 19 de diciembre a partir de las 22:00 horas de Chile y contará con transmisión exclusiva vía streaming.

Así es, porque los fanáticos del pugilismo que quieran seguir EN VIVO este evento, podrán hacerlo a través de la plataforma NETFLIX , previo pago de una suscripción mensual.

Actualmente, el servicio de NETFLIX en Chile tiene planes que van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de este increíble evento de boxeo ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera oficial Jake Paul vs. Anthony Joshua

Jake Paul vs. Anthony Joshua : Estelar a 8 rounds.

: Estelar a 8 rounds. Alycia Baumgardner (c) vs. Leila Beaudoin: Co-estelar a12 rounds.

Anderson Silva vs. Tyron Woodley: 6 rounds.

Cherneka “Sugar Neekz” Johnson vs. Amanda Galle.

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos.

Avious Griffin vs. Justin Cardona.

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.

