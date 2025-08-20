Muchos rumores han habido en torno a Gervonta Davis (30-0-1) y su futuro en el cuadrilátero. “Tank” no ha ocultado sus ganas de dejar de boxear y dedicarse a su familia, sobre todo tras su polémico empate ante Lamont Roach el pasado mes de marzo, el que no hizo más que aumentar aquellos rumores de retiro.

No obstante, de una forma inesperada este miércoles se conoció que el retiro como tal no ocurrirá y que el próximo mes de noviembre Davis volverá al ring, pero no para defender su título de peso ligero de la AMB en una revancha ante Roach o en una pelea título vs. título ante el campeón del CMB, Shakur Stevenson, ya que esta vez, se enfrentará al nuevo “chico terrible” del boxeo, el norteamericano Jake Paul, en un combate de exhibición.

Los detalles de la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis:

La información sobre este combate inédito la dio a conocer uno de los grandes conocedores de este deporte, el periodista deportivo estadounidense, Mike Coppinger de Ring Magazine, quien agregó que finalmente, la pelea entre Paul y Anthony Joshua, que se venía especulando desde antes fracasó por desacuerdo en la transmisión y no se realizará.

De esta forma, Coppinger agregó finalmente la pelea de exhibición entre Paul y Davis, tomó forma y ahora está programada para celebrarse en el State Farm Arena de Atlanta , Estados Unidos, el próximo 15 de noviembre.

Tweet placeholder

Eso no es todo, porque al igual que lo ocurrido con la pelea ante Tyson el 2024 o con “Canelo” en septiembre, este enfrentamiento irá en exclusiva por la plataforma, Netflix, para todo el mundo.

Publicidad

Publicidad

De momento, se desconocen los detalles sobre el límite de peso que habrá en esta velada, ya que además de la notable diferencia de tamaño, Paul en su último combate peleó en la categoría de 200 libras, mientras que Davis, es campeón en la de 135.