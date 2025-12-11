Una emotiva final de la Copa Chile se jugó este miércoles en el estadio El Teniente de Rancagua, donde Huachipato venció en los penales a Deportes Limache y se quedó con el título.

El partido fue intenso y terminó 1-1 en los 90 minutos, por lo que se tuvo que definir en los penales, instancia en la que se hizo fuerte el cuadro acerero para ganar por 4-3.

Los limachinos estuvieron en ventaja por gran parte del partido gracias al gol de Facundo Pons, pero Carlo Villanueva igualó para los sureños en el tiempo agregado.

Polémico penal en la final de la Copa Chile

La final de la Copa Chile tuvo una gran polémica y justamente fue en la tanda de penales, donde se definió que Huachipato es el campeón y clasifica a la Copa Libertadores.

El equipo de Jaime García tenía una ventaja de 4-3 y Facundo Pons tenía la responsabilidad de patear el último disparo de la serie. Si marcaba igualaba para Limache y extendía la definición, no obstante, falló.

El pie derecho de Rodrigo Odriozola no está tocando la línea.

Rodrigo Odriozola detuvo el lanzamiento del delantero argentino, sin embargo, las imágenes muestran que el meta uruguayo no estaba tocando con el pie la línea de la portería, es decir, el tiro tuvo que ser repetido.

Piero Maza, árbitro principal del partido, decretó la victoria de Huachipato a pesar de que las imágenes demuestran que tuvo que ser anulada la contención de Odriozola.

¿Para qué está el VAR en esos casos?