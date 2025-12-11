Deportes Limache cayó increíblemente en la final de Copa Chile, donde tenía todo listo para celebrar en los 90 minutos ante Huachipato. Pero tras caer en penales llegarían las repercusiones para el elenco tomatero.

Es que Club Deportes La Serena no olvida la disputa que tuvieron en los escritorios, donde tras perder la llave de semifinal por un global de 8-1, denunció a Limache ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Ahí, los papayeros reclamaron que su rival no cumplió con el mínimo de 130 minutos exigido a jugadores nacidos después del 1 de enero de 2002. Finalmente la Segunda Sala del Tribunal ratificó al triunfo cervecero, basado que hicieron la tarea en la selección chilena con Agustín Arce.

Dura repasada de La Serena a Limache

El día después de la final de Copa Chile perdida por Deportes Limache, Club Deportes La Serena emitió un comunicado felicitando a Huachipato por el título. Ahí, le dio con todo a los tomateros.

El último duelo entre ambos, con triunfo limachino /Photosport

“Felicitamos a Huachipato por la obtención de la Copa Chile 2025. Se hizo justicia. Aunque los reglamentos no se respeten y las reglas no se cumplan, el fútbol pone todo en su lugar. ¡Felicitaciones al justo campeón!”, lanzó el elenco papayero.

Si bien el texto fue posteado en una historia de Instagram de la cuenta serenense, rápidamente generó reacciones en el medio. Es más, los propios hinchas papayeros criticaron el reclamo considerando la goleada del equipo en cancha.

Es que la administración del club y contratación de nombres como Francisco Bozán no han tenido contentos a los fanáticos este año. El club se salvó a última hora del descenso y tuvo cuatro entrenadores en el año (Bozán interino).

El post de la polémica:

