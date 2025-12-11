El cuento de hadas no terminó de la mejor forma para Deportes Limache. Pese a que consiguieron mantenerse en Liga de Primera tras un complejo inicio de temporada, no consiguieron quedarse con la Copa Chile, luego de caer ante Huachipato en una dramática definición por penales en Rancagua.

Un cierre de año triste para el cuadro “cervecero”, pese a que firmó una campaña soñada en el certamen, donde logró eliminar en fase de grupos a Colo Colo y en los “mata mata” al campeón del fútbol nacional, Coquimbo Unido. Por si fuera poco, firmó una racha de 13 juegos sin perder.

Quien dio la cara por Limache tras la caída en Rancagua fue su entrenador Víctor Rivero, quien junto con lamentar lo que ocurrió ante los acereros, calificó de injusto el final de temporada para su equipo, pues consideraba que merecía mucho más, como por ejemplo, llegar a Copa Libertadores.

El lamento de Limache tras perder final de Copa Chile

“Qué te puedo decir. Ganamos 13 partidos, 9 consecutivos. Eliminamos a Colo Colo, Coquimbo Unido y Cobreloa. Considero que mi equipo merecía más, pero bueno, esto no es de merecimientos, fue lo primero que indicó el estratega tomatino sobre el cotejo.

Rivero agregó al respecto que “si a principio de año te decían que Limache iba a ser finalista de Copa Chile y de la forma en que lo hizo, no te lo imaginabas. No le puedo reprochar nada a mis jugadores, me siento orgulloso de ellos. Nos tendremos que levantar, como ha sido la vida de todos ellos”.

Para finalizar, el técnico sostuvo que “este es un equipo resiliente. Más que la vuelta larga, es un camino desde abajo. El año pasado ascendimos en los penales. Cuando tú haces todo para ganar y quedarte con la final y quedas vacío… no nos podemos reprochar nada“.

¿Cómo fue la campaña de Víctor Rivero en 2025?

Entre Liga de Primera y Copa Chile, el estratega obtuvo un rendimiento con Deportes Limache del 54.3 por ciento, en base a 17 victorias, nueve empates y 17 derrotas.

Así acabaron los “tomatinos” en Liga de Primera

